Ayer por la mañana en el Salón San Martín de la Corte de Justicia local, se llevó a

cabo la audiencia para determinar si queda firme la condena contra Naim Vera,

condenado en mayo pasado por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo. Si bien los

magistrados no tienen un plazo para resolver este requerimiento, se anticipó que el

fallo podría darse a conocer en una o dos semanas. En caso de quedar firme, a la

defensa le queda la instancia de la Corte Suprema de la Nación.

Es importante destacar que el Ministerio Público Fiscal, representado por Gustavo

Bergesio, solicitó en su alocución que la sentencia quede firme en la forma en que

fue emitida por el Tribunal de la Cámara Penal N°1, al igual que la querella.

Finalizada la audiencia, Bergesio explicó en diálogo con El Esquiú Play, que “el

abogado defensor de Naim Vera dio su opinión sobre el fallo de la Cámara N°1 pero

también dando una opinión bastante desfavorable sobre todo el proceso que culminó

con esa sentencia. En un momento, se enojó y quebró en llanto la madre de la

víctima, lo que tuvo que ser superado por la presidenta del Tribunal”, comentó,

enumerando lo que se vivió en la audiencia.

El fiscal indicó que el defensor expuso los motivos por los que no deben aplicarse los

agravantes de relación de pareja y violencia de género (femicidio), a lo que el fiscal

respondió que “de lo que había visto en la audiencia de casación, el fallo estaba bien

dictado (…) y los ataques a la sentencia no están justificados, y de lo que había

escuchado ahí y la palabras de él (el defensor), salí convencido que sí había una

relación de pareja, por lo que pedí que el fallo sea confirmado”.

También al término de la convocatoria, el abogado querellante que representa a la

familia de Brenda Micaela, Sebastián Ibáñez, tuvo duros concepto contra la defensa

de Vera, esgrimida por Gonzalo Ferrara, asegurando que “decir que la víctima es

Naim Vera es un insulto, una toma de pelo, no solo jurídica sino a toda la sociedad

de Catamarca. Que un sujeto, que porque piensa que está embarazada su pareja, la

engaña y planifica matarla, primero lo planea con un sicario, que no se concretó y

después planea matarla en un lugar donde él tiene total control y después la asesina

sanguinariamente y la quema y descuartiza; decir que en ese contexto, hay una

asimetría hacia él, es ridículo”.

“Entendemos que tiene que defenderlo, pero esto es tomar de estúpidos a la

ciudadanía de Catamarca”, aseveró.

Acongojada

María Espeche, la madre de la víctima de femicidio, por su parte, se mostró

sumamente dolida y manifestó que “es como volver al principio, tener que soportar a

este abogado del diablo que todo el tiempo está calumniando a mi hija. Es inhumano,

está defendiendo a un monstruo, no me pude contener y le grité”, dijo en relación a

su reacción durante la audiencia, a lo que agregó que “quisiera que los jueces no se

presten al amiguismo del poder, quiero que sigan dando el ejemplo que dieron en la

Cámara 1. Esto hoy me superó”, lamentó.

Cabe recordar que Brenda Micaela fue asesinada y luego su cuerpo quemado en una

parrilla. En mayo último, Naim Vera, con quien mantenía una relación sentimental, fue

condenado por el femicidio a una condena de 50 años de prisión sin beneficios, pero

si se decide quitar los agravantes, podría sólo responder por “homicidio simple” y salir

de la cárcel en un tiempo significativamente menor

