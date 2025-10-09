Desde el lunes 6 de octubre, la comunidad del Hogar de Cristo “Jesús Nueva Esperanza” viene misionando en los barrios de la zona sur de la ciudad capital, junto con hermanos que llegaron desde Santiago del Estero, acompañados por el padre José “Pepe” Di Paola, referente nacional de estos espacios dispuestos para ayudar a jóvenes con problemas de adicciones. Esta acción evangelizadora, enmarcada en el Año Jubilar, se extenderá hasta el viernes 10.

Durante las dos primeras jornadas, los misioneros de la esperanza visitaron a los vecinos de los barrios 20 de Marzo, Juan Domingo Perón y Alcira Sur.

El miércoles 8, la misión, que se realiza durante la mañana y la tarde, se centró en el barrio Santa Marta, donde se encuentra ubicada la sede del Hogar de Cristo en Catamarca.

En horas de la mañana partieron en peregrinación hacia el Santuario de la Virgen del Valle y Catedral Basílica, poniendo música y alegría en el trayecto con sus bulliciosas y motivadoras batucadas. Visitaron a la Virgen en el Camarín y rezaron ante la Imagen cuatro veces centenaria.

Por la tarde, la Santa Misa con la que culminan la tarea de cada día, fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el padre “Pepe” Di Paola y el padre Eugenio Pachado, responsable del Hogar de Cristo en Catamarca.

Mons. Urbanč: “Sigamos trabajando, que no nos cansemos de hacer el bien”

En su homilía, Mons. Urbanč agradeció “la presencia de todos ustedes que han venido desde Santiago del Estero a querer hacer esta experiencia misionera en un contexto donde se viene trabajando con este espíritu de los Hogares de Cristo”. Resaltó el acompañamiento del “Pepe” Di Paola, “quien ha venido acompañándolos a ustedes. Acá está el padre Eugenio haciendo este trabajo, sosteniendo esta obra”.

Luego afirmó que “este mal de las adicciones viene haciendo pedazos la sociedad argentina, y qué bueno que estamos tomando conciencia del mal que nos destruye y nos quita sueños”, a la vez que subrayó la importancia de la prevención.

A la luz de la Palabra de Dios proclamada resaltó que “Dios es misericordioso… un Dios que trae su corazón a la miseria del hombre para sacarlo de ella”, apuntando en otro tramo de su mensaje que mientras “van descubriendo la obra maravillosa que ustedes permiten que Dios haga en ustedes”, debemos “compartir lo que el Señor nos va brindando. Y qué bueno que el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseña, la podamos rezar, la podamos cantar juntos, porque necesitamos instalar en la vida de cada uno que Dios es Padre, una figura que se fue destruyendo en nuestra familia”.

Destacó que muchas personas “ya se están involucrando en la problemática” y animó a que “aprovechemos esta disposición de quienes ayudan, acompañan, rezan y ayudan con cosas, en este proceso de conversión personal que no hay que terminarlo nunca, cada día tiene que ser más contagioso”.

Más adelante deseó “que terminen bien esta experiencia”, comentando que “desde que supe que venían por acá, he estado rezando en las Misas y también con los chicos de Cenáculo”. Rogó “que podamos seguir trabajando, que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos de amar. El que ama siempre ayuda, hace feliz al otro, muere a sí mismo y quiere que el otro crezca”.

“Que la Virgen del Valle, a quien ustedes han estado llevando, los colme de bendiciones. Ella es la que nos cuida, nos mima, nos corrige, la que a veces hace mucho silencio para que uno recapacite. Entonces, que Ella los ayude en ese camino arduo de purificación diaria”, concluyó.

Padre Di Paola: “Están transmitiendo una esperanza al otro”

Antes de la bendición final, el padre Di Paola manifestó que “le pusimos Familia Hogar de Cristo porque pensamos que la Gran Familia es la que va a darnos la respuesta, los vínculos que nos hacen una sociedad mejor. Como Familia Grande estamos en todo el país, ahora estamos en Santiago del Estero de una manera especial, abrazamos a nuestros centros barriales, hermanos aquí de Catamarca”.

Recordó especialmente al padre Raúl Contreras, iniciador del Hogar de Cristo en Catamarca, “con él vamos a extender la mano, abrazar, acompañar y ayudar en todo lo que podamos a los centros barriales, a las mujeres que están a cargo, y ahora desde Santiago del Estero estando más cerca podemos estrechar estos vínculos”.

“Estamos compartiendo estos días de misión acá, y esto es algo muy lindo porque es como una familia que va visitando y da esperanza. Esto que decía el Obispo, cuando ustedes están compartiendo lo que están viviendo en el Hogar de Cristo están transmitiendo una esperanza al otro y no se la guardan para sí. Eso es muy importante y hace que muchos de ustedes también escuchando otras experiencias se hayan acercado y estén viviendo este momento maravilloso de la Iglesia en acción. Recibimos gratuitamente, demos gratuitamente, y lo mejor que podemos decir son nuestras palabras, nuestro testimonio y nuestra oración. Por eso siempre en los Hogares de Cristo nos levantamos, rezamos, y a partir de la oración comienza todo un día dedicado a pensar en esta recuperación comunitaria, pensar en el otro”.

Agradeció a la Federación del NOA presente, “que está agrupando a todos aquellos clubes, colegios, capillas, gente que está haciendo un montón en el silencio de cada barrio, y tenemos que sumarlos a este cambio que queremos desde esta gran familia que es la Iglesia”.

Finalmente, todos los participantes de la celebración eucarística se consagraron a la Virgen.

El cierre de la misión se realizará mañana a las 17.00 con la Santa Misa en el Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle.