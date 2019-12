18 diciembre, 2019 16:47

Viviana Benítez, la ex niñera de los hijos de Pampita, publicó chats con otros empleados donde le dicen que la modelo está “cada día más loca”.

Pampita está en medio de un conflicto legal con Viviana Benítez, su la ex niñera de sus hijos. La empleada pasó por varios programas para hablar sobre el tema.

Por otro lado, la modelo salió a desmentirla y se entre lágrimas dijo que se sentía traicionada. Además, pidió que los medios no le brindaran más lugar.

Este miércoles, Benítez publicó en sus historias de Instagram varias capturas de chats que comprometen a Pampita. La ex niñera habló con una tía de la modelo y con otros empleados, como el chofer.

También compartió un chat con una mujer llamada Mariela, una empleada actual de Pampita, donde le habla de la modelo como “loca” y dice “Se piensa que vamos a robar. Estoy podrida te juro. Quién le va tocar su porquería. Estaba contenta y me [arruinó] el día”.

En Pampita Online, la conductora dijo: “Dijo que yo no me levantaba a la mañana. No me levanto porque termino a las doce y media, llegó a la una y media de la mañana, como y me acuesto a la una y media, dos de la mañana. Por eso me no levanto. ¿Me está juzgando como madre? ¿Soy mala madre porque trabajo de noche? Tengo dos trabajos y uno es de noche. Ahí hay malicia”.

“No se puede hablar así. ‘Cuando se separó estaba en el cuarto porque no quería que los chicos la vean triste’. ¿Qué quería? ¿Que me vean triste mis hijos? Si yo tenía empleadas para que los cuiden y no me podía quedar en mi cuarto porque estaba triste. ¿No era mejor que no me vean triste?”, explicó Pampita.

Luego no pudo evitar quebrarse y, entre lágrimas, expresó su angustia: “¿Por qué sale a decir estas cosas? ¿Por qué? Si ella sabe lo que he vivido estos años. Duele que te claven un puñal por la espalda con la mentira”.