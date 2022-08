Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias

La diputada provincial Verónica Mercado (FDT) se refirió a las PASO provinciales, pidió ampliar el debate y no reducirlo a una cuestión de “PASO si o PASO no”.

Para la legisladora las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias pueden “ser una herramienta útil” en el nivel provincial, pero a nivel de distritos departamentales, “la experiencia indica que el gobierno provincial se limita a no tensar la relación con los intendentes propios, dejando al resto de los precandidatos del oficialismo en un plano de absoluta desigualdad”.

Asimismo, la diputada consideró que las PASO sin un “sinceramiento político oficialista” no va a tener un “efecto de democratización del partido ni del juego electoral”, y solicitó discutir “condiciones de igualdad para los compañeros que compitan con los intendentes en sus respectivos municipios”.

Finalmente, Mercado indicó que de la experiencia de las últimas elecciones PASO en la que muchos compañeros enfrentaron el poder territorial de los intendentes, “quedo claro que solo fue una instancia formal vaciada de contenido real y poca dinamización del justicialismo”.