La medida se resolvió en el pleno que se realiza todos los miércoles. Mientras, el fiscal Alejandro Gober avanzará en la causa penal y deberá determinar si pide la investigación jurisdiccional.

La Corte de Justicia de Catamarca resolvió ordenar el cese de funciones del fiscal Ezequiel Walther en el cargo de fiscal de Cámara de Segunda Nominación, en el que se desempeñaba en comisión. De ese modo volverá a su cargo de Fiscal de Instrucción Penal Nº4 en el cual es titular. La medida fue resuelta ayer en el pleno que realiza el máximo tribunal de justicia de la provincia. También se determinó aceptar la licencia extraordinaria solicitada por Walther. Ésta se extenderá todo julio, se acumulan allí la feria de invierno y licencias que le adeudaban. Si bien no fue resuelto, la Corte de Justicia analizaría el pedido de jury al fiscal.

El caso que involucra al fiscal explotó el martes a la mañana cuando fue sindicado de hurtar dos cajas de herramientas de una camioneta de la empresa John Deere en una playa de estacionamiento.

El fiscal realizó un descargo ante la Unidad Judicial Nº 5 en donde los damnificados realizaron la denuncia penal por el hecho. Walther señaló estar “absolutamente tranquilo”, resaltó. “Soy ajeno a cualquier tipo de situación ilícita. Es una simple equivocación y mala interpretación de las cosas como pasaron, nada más”, recalcó.

“Estoy convencido de que las repercusiones van a ser reinterpretadas por cada uno como quiera. Le pueden dar exageraciones y derivaciones que no son las que corresponden. Yo presenté hace algunas horas mi descargo en la Policía Judicial, me puse a disposición. Reitero, no fue ni más ni menos que para resguardar cualquier tipo de ilícito que pueda suceder, y cuando me avisaron que eso estaba sucediendo bajé, y había dos sujetos, uno rubio con el cual pude dialogar civilizadamente. En forma amena le pedí disculpas, le expliqué por qué estaban las cosas ahí, le di las cajas de herramientas que yo había preservado en el asiento de atrás de mi camioneta y le pedí, en presencia de un montón de gente que había ahí, que verifique, por favor, que no faltara nada”, dijo.

Walther lamentó el mal momento vivido y aseguró que no tuvo malas intenciones.

La investigación penal

En las primeras horas del hecho, cuando aún no se conocía que el fiscal era el involucrado, actuó ordenando medidas la fiscal de turno, Antonella Kranevitter. Al mediodía, cuando todo salió a la luz y se conoció la participación del fiscal, Kranevitter se inhibió, ya que fue secretaria de Walther. La causa recaló en el fiscal de instrucción Nº 5, Hugo Costilla, quien posteriormente también se apartó, aunque se desconocen los motivos. Finalmente, la causa pasará hoy a manos del fiscal Alejandro Gober, quien tiene plazos a cumplimentar. Gober tiene dos caminos en base a los elementos reunidos en la pesquisa: puede solicitar el archivo de la causa o pedir la investigación jurisdiccional al juez de Control de Garantías, quien deberá determinar si existen elementos para solicitar el desafuero del fiscal y así poder avanzar en la pesquisa y una eventual imputación.

ANTECEDENTE

El último jury a un fiscal

En diciembre de 2016, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados (Jury) decidió dar inicio al proceso para desplazar del cargo al fiscal de instrucción N°9, Roberto Mazzucco.

Finalmente el jury comenzó el 16 de mayo de 2017 y durante nueve jornadas desfilaron testigos que no solo acusaron al fiscal de cobrar coimas, sino que también apuntaron contra abogados del ámbito local, incluso contra otros miembros de altas esferas del Poder Judicial de la Provincia.

El Tribunal encontró culpable a Mazzucco en tres de los seis hechos en los que se lo acusaba. Por otra parte, se consideró insuficiente la acusación en las causas por la supuesta investigación paralela por una defraudación a una empresa periodística y por la devolución de un camión en feria judicial desobedeciendo una acordada de la Corte mientras que para el sexto hecho directamente no hubo acusación.

En el jury a Mazzucco, Walther apuntó a Mazzucco por haber iniciado una investigación paralela con conocimiento de la existencia de la causa. Tras esas declaraciones Mazzucco lo denunció por falso testimonio.

Avila: “Que se aplique el máximo de las penas”

Con duros términos, el diputado provincial Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) se refirió hoy, en la sesión ordinaria de la Cámara baja, a la denuncia contra el fiscal Ezequiel Walther. Pidió que se investigue y “se aplique el máximo de las penas”. Lanzó, además, duras críticas contra el Gobierno.

“Una vez más la Justicia catamarqueña vuelve a estar en el centro de la escena por un hecho de corrupción (…) Hoy le toca el turno al fiscal Walther, que ocupa un cargo a dedo hasta tanto se realice el concurso respectivo”, lanzó.

Y a renglón seguido agregó: “Esto es la consecuencia de haber eliminado el Consejo de la Magistratura y de creer que la Justicia se maneja desde casa del Gobernador (Raúl Jalil)”.

“Estos señores que debieran impartir justicia son los que más delitos cometen y nosotros, los comunes mortales, estamos sujetos a las ocurrencias de estas personas. Nuestras libertades y nuestros bienes dependen de estos personajes que hacen que la gente cada vez crea menos en la Justicia. Es una vergüenza que desde el poder político se siga amparando una Justicia viciada y llena de delitos”, cuestionó.

En esta línea, Ávila pidió que la denuncia contra fiscal Walther sea “investigada hasta las últimas consecuencias y se aplique el máximo de las penas”. “No podemos seguir amparando delincuentes que actúan como funcionarios judiciales porque eso implica crear falsas expectativas en la sociedad. Cómo pretenden que creamos en una justicia imparcial cuando los mismos funcionarios son los que cometen los delitos”, fustigó.

“Debemos terminar de una vez por todas con la familia judicial y los amiguismos. Es necesario buscar el mérito para la designación de funcionarios y sacar el poder político del medio”, sostuvo.

Por último, consideró que Catamarca tiene “la peor Justicia” e invitó a los legisladores para “cambiarla”. “Habilitemos la Reforma Constitucional y la creación de un Consejo que permita calificar a los funcionarios judiciales. Dictemos leyes en favor de las personas que transitan un proceso judicial, respetando las garantías constitucionales. Ayudemos a combatir la corrupción mediante la ficha limpia porque si esto sigue en este sentido, dentro de poco, nuestra justicia se parecerá a aquella que durante el proceso de reorganización militar servía para cometer los hechos más graves y violatorios de los derechos humanos”, concluyó.

Fuente: El Chasqui Digital