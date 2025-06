La continuidad del INTA es crítica dado que la intención del Gobierno Nacional es ajustar al organismo, a través de un decreto, atentando contra su autarquía y poniendo en riesgo la investigación y extensión del agro. Como así también, peligran más de 1500 puestos de trabajo (entre ellos, 800 trabajadores de planta no permanente y 400 becarios); la venta de campos experimentales, el cierre de varias Agencias de Extensión y Centros Regionales, es decir, el final del Sistema de Extensión Nacional y el recambio generacional.

En función de que esta información está tomando publico conocimiento, como trabajadores del INTA del Centro Regional Catamarca-La Rioja repudiamos este accionar que amenaza no sólo nuestra fuente laboral sino también la continuidad de ensayos e investigaciones, el acompañamiento a productores, la soberanía alimentaria, el desarrollo de las economías regionales y, por lo tanto, el abandono paulatino de la actividad productiva.

El INTA propuso alternativas para continuar con los lineamientos del gobierno que no fueron escuchados. Históricamente el INTA en sus 69 años de investigación científica y tecnológica para el desarrollo agrobioindustrial acompañó las distintas gestiones nacionales, aportando a la transformación de la economía del país y en la región de Catamarca La Rioja a través de tres Estaciones Experimentales y 17 Agencias de Extensión Rural.

Sin embargo, no hubo escucha al plan de mejora institucional- avalado por todos los consejos regionales, conformados por organismos públicos y privados de cada región -el cual implicaba una readecuación para eficientizar los recursos institucionales y apoyar al Gobierno Nacional en su plan de gestión sin perder el rol institucional para la innovación, la generación de conocimientos y la transferencia de tecnologías.

Los logros del INTA a largo de su trayectoria ponen de manifiesto el trabajo, compromiso y aporte de la institución para transformar la realidad productiva de la región de Catamarca y La Rioja. Entre ellos se destacan la gestión integrada de los recursos hídricos que aportan información para la toma de decisiones sobre el uso eficiente del recurso. Desarrollamos tecnologías apropiadas para responder a la problemática de la desertificación de la región y para el uso sustentable de los recursos naturales del Chaco Árido; acompañando a productores y organizaciones del territorio mediante el fortalecimiento de procesos de desarrollo sostenible e inclusivo y espacios de articulación. A través del manejo de pastizales, cruzamiento 5/8 Criollo, introducción de pastura como Buffel, manejo de tecnologías 4.0 y mejoramiento de los recursos genéticos locales.

La inscripción en el INASE de variedades de comino, anís y nogal que contribuye a mejorar la rentabilidad de la inversión que realiza un productor y otros tantos que se consiguieron gracias a la articulación con el sector productivo y organismos públicos locales, provinciales y nacionales.

En función de lo expuesto, destacamos que la autarquía y el carácter descentralizado del INTA no son privilegios, sino herramientas fundamentales para garantizar su eficiencia y su misión estratégica, independientemente del color político de turno. Defender al INTA es defender el desarrollo, la soberanía tecnológica y el futuro del agro argentino. Por ello, solicitamos a los legisladores que apoyen nuestra institución rechazando cualquier iniciativa que atente contra el trabajo del INTA en el territorio.

“Somos el INTA que investiga, que escucha, que acompaña. Todos los días, en cada rincón del país, trabajamos con productores, técnicos, empresas y comunidades. Mostramos lo que hacemos porque creemos en el valor de lo público cuando se compromete, cuando llega, cuando transforma”.