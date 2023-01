INTERNA RADICAL

La línea interna del radicalismo se reunió en Andalgalá y mostró unidad para salir al cruce de las especulaciones. El martes vence el plazo para la presentación de avales de los sectores.

Los integrantes de la mesa de conducción de la línea Celeste se reunieron en Andalgalá y ratificaron la voluntad de ir por la conducción del partido y con su propio candidato. El histórico sector aspira a recuperar la conducción de la UCR que perdió tras el fallecimiento de la expresidenta Marita Colombo.

A través de un comunicado, la línea expresó que cuenta con avales en los 16 departamentos. El martes próximo vence el plazo para presentar avales en la Junta Electoral partidaria con el objeto de constituirse como sector.

«Estamos trabajando en toda la provincia junto a los dirigentes y militantes que nos manifestaron la necesidad e importancia de movilizar y fortalecer el partido de cara a las elecciones generales de este año”, expresaron.

“Como sector interno estamos decididos a presidir la Unión Cívica Radical y el proceso de diálogo en primera instancia con los distintos sectores internos que se constituyan y luego con los demás partidos y expresiones políticas que compartan la vocación de conformar una alianza competitiva para disputar el poder a Raúl Jalil», afirmaron.

En el encuentro estuvieron presentes los dirigentes de los dos sectores internos que tiene la Celeste, con la intención de salir al cruce de las versiones que indicaban la existencia de una división interna. El anfitrión fue el intendente Eduardo Córdoba, un nombre que suena como candidato para presidir el partido, pero por ahora no está confirmado. Estuvieron presentes los diputados Luis Lobo Vergara, Alejandro Páez y Tiago Puente. Luis Fadel está de vacaciones, pero concurrieron algunos de sus alfiles como el concejal «Carly» Álvarez. También participó el intendente de Belén, Daniel Ríos, y el senador de Ancasti, Ariel Cordero.

«Ratificamos nuestra voluntad de ir por la conducción del partido porque tenemos representación y territorialidad en todos los departamentos. Somos una estructura importante», señaló un dirigente del sector que se refirió a la historia y a la cantidad de adherentes.

Según indicaron, el sector aspira a llegar al consenso entre todas las líneas, pero también está dispuesto a una compulsa interna. «Lo primero es presentar avales, ver también cuántos son los sectores que quedan en condiciones y a partir de allí iniciar conversaciones. Hasta tanto no se sepa quiénes están en la cancha no se puede avanzar con definiciones», expresaron y aseguraron que hay varios candidatos, pero ninguno confirmado.

Fadel: «La UCR como el eje convocante»

El diputado Luis Fadel (UCR) estuvo ausente en la reunión de la mesa de la línea porque no está en la provincia.

Previo al encuentro, en diálogo con El Ancasti, le bajó el tono a la polémica interna de la línea Celeste y ratificó que su posición es que la UCR sea el eje convocante de una alianza que sea competitiva y más amplia que la que hoy integra con Juntos por el Cambio.

«Mi posición es que la UCR tiene que ser el eje convocante no solo de los actores de Juntos por el Cambio sino también de otros partidos o dirigentes de distintas extracciones que no se sienten contenidos en los actuales esquemas», reflexionó.

«El radicalismo tiene que dar gestos de unidad y madurez y dejar de mirarnos el pupo en las internas que no conducen a nada, solo a desgastar y esto hace que no seamos una opción que seduzca al votante. La primera meta es fortalecer el partido después de este proceso interno, trabajar por la unidad y que los candidatos y candidatas que salgan del proceso sean ungidos con suficiente fortaleza, sino nuevamente la sociedad no nos va a mirar con estructura de poder», indicó.

