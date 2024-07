Tendrá una agenda con múltiples actividades para toda la familia

Como es tradicional, la cartelera de actividades turísticas de la Capital se caracterizada por su variedad de alternativas y estas próximas vacaciones de invierno no serán la excepción. Es así que mediante una conferencia de prensa, la Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, presentó su agenda de actividades turísticas incluyendo innovadoras alternativas para experimentar en diferentes puntos de la ciudad, como así también en particular en la Fiesta Nacional del Poncho.

En este marco, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del Municipio Inés Galíndez remarcó que “los datos estadísticos de nuestro observatorio demuestran que ya no somos una ciudad de paso como era anteriormente. Los pernoctes son mejores, y tenemos un turismo durante todo el año, apoyados por toda esta agenda nutrida de actividades que tenemos de manera permanente, y los eventos que se organizan en la ciudad”.

Por su parte, el Director de Turismo Gustavo Yurquina, señaló que además de las actividades que se realizarán en los diferentes atractivos de la ciudad, “habrá también una agenda especial para la Fiesta del Poncho donde tendremos un stand en el Pabellón de Turismo, siendo el portal de ingreso a ese espacio. Además, a través de la tecnología, la gente podrá conocer detalles la oferta turística de la ciudad, y contaremos con la presencia de representantes del sector privado para difundir sus servicios y los programas que estamos llevando adelante en conjunto”.

Sobre la agenda en general de actividades en la ciudad, la Administradora de Productos Turísticos Natalia Piskulich, remarcó: “Estamos muy contentos de haber armado esta agenda. Consideramos que es muy importante darle este espacio a los diferentes prestadores de la cultura de la ciudad y a emprendedores locales”.

Agenda de actividades

Uno de los focos donde se congregará la mayor cantidad de alternativas para visitar estas vacaciones de invierno será la Casa de la Puna, donde el servicio gastronómico de “Achalay Empanadas” estará abierto de lunes a domingos de 12:00 a 18:00 hs. En tanto que la Peña estable se trasladará al mediodía desde el domingo 14 de julio y en jornadas específicas.

Además, se destaca la realización los tradicionales patios criollos con la presentación de artistas locales y las diferentes propuestas infantiles con una extensa cartelera. Durante cada patio criollo estarán presentes diferentes emprendedores y productores locales, en el marco de la Feria de Invierno en Casa de la Puna, con artesanías, alimentos regionales y emprendedores turísticos.

Otro de los centros de atención será el Pueblo Perdido de la Quebrada, donde se realizarán diferentes taller de habilidades ancestrales a cargo de Leo Faryluk. También habrá charlas y degustación de alimentos autóctonos a cargo del emprendimiento Molinos del Norte y espectáculos infantiles.

Una actividad especial será el ritual del Pacha Raymi (a cargo de Alianza de Comunidades Originarias de Catamarca- ACOC), desde el 13 de julio y durante días específicos. Mediante esta experiencia, la gente podrá conocer por medio de relatos y actividades, las tradiciones de nuestros pueblos originarios contadas en primera persona.

Sumado a ello, en la Casa SFVC se realizará un taller de canto y piano (a cargo de la Técnica Sheila Gonzaga) y un taller de tango y marine (a cargo de la Profe Erika Salto – Tango Los Monos), ambas actividades con costo.

En el EcoParque El Jumeal, los turistas y residentes podrán disfrutar de una serie de propuestas como ser el alquiler de kayak y las hidrobicis que se presentan como la novedad en esta temporada. También, continuarán los servicios de tirolesa y el Ecotur.

Por otra parte, prosiguen las alternativas para disfrutar de la ciudad a través del alquiler de bicicletas asistidas (con y sin guía) mediante 3 propuestas diferentes, el FreeTur (para conocer la ciudad caminando), el tradicional Bus Turístico y la innovadora actividad de Turismo Astronómico.

Todas estas actividades recreativas mencionadas en el Jumeal, actividades al aire libre y el Bus turístico, tiene costos, y para consultas y reservas, recomendamos revisar la agenda completa que estará publicada en la web: www.sfvc.travel. También podes conocer todas las propuestas a través de nuestras redes sociales: SFVC Turismo.