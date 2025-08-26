La municipalidad de la Capital continúa con su operativo de recambio de luminarias LED, con el objetivo de convertir a la ciudad en un espacio 100% iluminado con tecnología LED. el fin de semana pasado, se realizó la reconversión de lámparas tradicionales de sodio a LED en los barrios Policía Federal y Jorge Bermúdez, donde se cambiaron aproximadamente 85 luminarias.

Asimismo, en una segunda etapa del barrio Villa Bosch, se instalaron 40 nuevas luminarias LED. para este fin de semana, se prevé llevar a cabo la reconversión en el barrio Mi Jardín, ubicado en el sector norte de la ciudad, donde se instalarán 63 luminarias LED. También se realizará la reconversión en el barrio Los Peregrinos, donde se cambiarán 70 luminarias.

Posteriormente, se procederá con el recambio de 50 luminarias LED en el barrio Magisterio y se concluirá con la tercera etapa del barrio Los Médanos en el sector sur de la ciudad, completando así el circuito cinco con luminarias LED en su totalidad.

Estas iniciativas no solo mejoran la visibilidad y seguridad de los barrios, sino que también contribuyen al cuidado del medio ambiente al reducir el consumo energético. el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recorrió algunas obras y expresó su interés para lograr que la Capital sea 100% LED, al mismo tiempo que cuente con todos los servicios básicos y asfalto en todos los barrios de la ciudad.