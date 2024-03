Designan al Asesor Diocesano de las Agrupaciones Gauchas

Durante la mañana de este martes 5 de marzo, se anunció el nuevo recorrido de la Cabalgata en honor de la Virgen del Valle, que se realizará el domingo 7 de abril en el marco de las festividades marianas celebrando el 133° aniversario de la Coronación Pontificia de la Sagrada Imagen.

Los detalles fueron brindados durante una conferencia de prensa concretada en el Obispado local, a cargo del padre Domingo Chaves, párroco Nuestra Señora de Luján, con sede en Chumbicha, lugar donde se originó esta manifestación de fe mariana, allá por 1992, quien fue nombrado Asesor Diocesano de las Agrupaciones Gauchas. En la oportunidad estuvo acompañado por integrantes de agrupaciones gauchas.

En el inicio del contacto con la prensa, Cristian Velárdez, de la Agrupación Islas Malvinas, dio conocer el decreto mediante el cual el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, nombra al padre Domingo Chaves como Asesor Diocesano de las Agrupaciones Gauchas, considerando “la multitudinaria convocatoria de fieles gauchos, tanto varones como mujeres, que concurren cada año a participar de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Valle, manifestando así el filial amor a la siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra” (Ver texto completo más abajo).

El sacerdote dijo que “por pedido del Obispo, dado que la Gruta de la Virgen del Valle ha sido declarada Santuario, como fieles devotos queremos hacer el recorrido culminando la Misa a los pies de la Madre en Choya”.

Nuevo recorrido

Respecto del recorrido, Gustavo Acevedo, de la Agrupación Gaucha Fray Mamerto Esquiú, comentó que “este año los gauchos a caballo nos vamos a juntar sobre avenida América Latina, aproximadamente 100 metros hacia el norte de avenida México. Desde ahí partiremos a las 7.00 en procesión junto a la Virgen hacia el norte hasta avenida Los Terebintos. Una vez ahí nos dirigiremos hacia el oeste hasta avenida Virgen del Valle, luego retornaremos hacia el norte hasta la rotonda de la Gruta de la Virgen”. En este contexto, pidió a los gauchos que “no nos detengamos, sigamos hacia el norte ya que este año el desfile será de norte a sur, frente al escenario donde va a estar Nuestra Madre del Valle”.

Acerca de la expectativa de esta convocatoria mariana, el padre Chaves destacó la participación “no sólo de agrupaciones de Catamarca sino también de otras provincias, especialmente el sur tucumano se moviliza con gran afluencia y con mucha devoción. Por eso queremos destacar y pedir no sólo la preparación física de los animales y de los jinetes, sino también la preparación espiritual, porque es una peregrinación y tenemos que hacerla en este clima, con todos los valores que encierra la vivencia de una peregrinación en familia, que tanto moviliza”.

El padre Chaves resaltó que “si bien vamos a ir con la Imagen en un sulky, como se suele hacer habitualmente, la imagen de la Virgen que reside en la Gruta saldrá a recibirnos en la rotonda”.

Organización y recomendaciones

En cuanto a la organización señaló que ya se están contactando con los organismos públicos pertinentes para coordinar acciones. En esta línea manifestó que “de la rotonda hacia el este se van a preparar cargaderos para que aquellas agrupaciones que deseen cargar los animales en camiones o en tráiler, lo puedan hacer allí cerca para que no tengan que desplazarse por el centro de la ciudad. Y la evacuación de los jinetes va a ser por el mismo recorrido de ida, para que no se entorpezca el tránsito vehicular en la ciudad”.

También hizo recomendaciones para el desplazamiento en la ruta solicitando “que la circulación de los caballos, si es de noche la realicen con algún elemento refractario y por las banquinas, lo más alejado de la ruta para evitar accidentes o inconvenientes”.

Consultados sobre la preocupación por algunos casos de encefalitis equina, Velárdez afirmó que “en la provincia se viene haciendo un trabajo conjuntamente con veterinarios y las agrupaciones, sugiriendo que todos los animales sean vacunados para que puedan entrar a la provincia y cumplir nuestra misión”.

En este sentido, el padre Chaves apuntó que “además de eso, les pedimos el cuidado de los animales, no forzarlos, que los tramos que se hagan sean tranquilos para no estresarlos ni sobreexigirlos, que se los trate con sumo cuidado y la sanidad correspondiente”.

Decreto de designación el Asesor Diocesano

EL OBISPO DIOCESANO DE CATAMARCA

VISTO

La multitudinaria convocatoria de fieles Gauchos, tanto varones como mujeres, que concurren cada año a participar de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Valle, manifestando así el filial amor a la siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, y

CONSIDERANDO

1º) Que la, ahora tradicional, peregrinación gaucha, tuvo su origen en el año mil novecientos noventa y dos, con ocasión de los quinientos años del inicio de la evangelización del continente americano, por iniciativa del Pbro. Dn. Juan Nicolás Orquera, de feliz memoria, quien partió desde la parroquia Nuestra Señora de Luján, con sede en Chumbicha, Departamento Capayán, hasta el Santuario y Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle, junto con doce jinetes.

2º) Que, desde entonces, la mencionada peregrinación fue creciendo año tras año en número y devoción, por la proliferación de agrupaciones gauchas surgidas en poblaciones vecinas y unidas por el común amor profesado a la Virgen del Valle.

3º) Que, en la actualidad, peregrinan Gauchos provenientes de Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Córdoba y de otras Provincias, quienes manifiestan su fe y su confianza en la Virgen María, montando a caballo durante días completos.

4º) Que esta piadosa práctica encuentra su origen remoto en la travesía realizada por el promesante proveniente de los confines de las provincias de Córdoba y La Rioja, a quien la Virgen socorrió en dos oportunidades; primero, sanándolo de la fiebre, y, luego, salvándolo de morir de sed tanto a él como a su mula, alcanzándole, en las salinas, agua contenida en el jarro de plata, propiedad de la Virgen del Valle y depositado en el Santuario.

5º) Que esta peculiar muestra de devoción es como una continuación natural de la permanente presencia de los Gauchos en las fiestas patronales de nuestros pueblos del interior profundo, que luego extendió su brazo hacia el Valle central.

6º) Que el origen de las peregrinaciones está marcado por la consciente y dedicada preparación espiritual que realizaban los Guachos, recibiendo el sacramento de la reconciliación, participando en la santa misa, y realizando, durante el camino, oraciones y cánticos de alabanza a Dios, nuestro Señor, y a su Madre bendita.

7º) Que, para acompañar tan grande movimiento de fe, parece conveniente nombrar un Asesor Diocesano para las Agrupaciones Gauchas, de modo que se preparen mejor, tanto espiritual como materialmente, para tan caro homenaje mariano, y para la peregrinación a la Patria Celestial.

RESUELVE

1º) Agradecer a todos los Gauchos la filial manifestación de fe, devoción, confianza y amor a la tierna Madre del Valle que expresan con ejemplar perseverancia.

2º) Nombrar al Pbro. Dn. Domingo Martín Chaves, DNI. Nº 22.515.287, como Asesor Diocesano de las Agrupaciones Gauchas, con todos los derechos y deberes que como a tal le competan.

3º) Exhortar al Pbro. Chaves a asistir pastoralmente, junto a los párrocos en cuyas comunidades florezcan estas Agrupaciones, a los Gauchos y sus familias, de modo que el amor filial que manifiestan permanentemente a la Madre de Dios, se exprese también en la escucha y meditación asidua del Evangelio; en la recepción frecuente de los sacramentos, especialmente la Reconciliación y la Comunión; en la vivencia y testimonio del sacramento del matrimonio, tan poco valorado en nuestro tiempo, y a la vez, tan profundamente arraigado en los valores que honran las tradiciones gauchescas de nuestra Patria; y en la práctica constante de las obras de misericordia.