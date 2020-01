La actriz Evan Rachel Wood despidió a Kobe Bryant: “Él era un héroe deportivo, también fue un violador”

28 enero, 2020 16:43

La actriz y activista Evan Rachel Wood despidió a Kobe Bryant, quien murió en un accidente de helicóptero, pero le dedicó unas duras palabras.

Evan Rachel Wood sorprendió al mundo cuando despidió al fallecido jugador de basketball, Kobe Bryant, con una cruda frase que afectó a muchos. “Lo que ha sucedido es trágico. Estoy desconsolada por la familia de Kobe. Él era un héroe deportivo. También fue un violador. Y todas estas verdades pueden existir simultáneamente”, escribió.

“¡Y aquí es donde el movimiento se ha salido de control … atacando a un hombre que literalmente murió hace menos de 24 horas, con su pequeña!”, contraatacó un usuario de Twitter a la actriz y activista del movimiento #MeToo, el cual comenzó con los casos de violación del productor Harvey Weinstein.

“Amados, esto no fue una condena o una celebración. Fue un recordatorio de que todos tendrán sentimientos diferentes y hay espacio para que todos nos aflijamos juntos en lugar de pelear “, terminó su declaración sobre Kobe Bryant, Evan Rachel Wood en sus redes sociales, terminando con la cruda frase: ”todos han perdido”.

Muchos internautas salieron a criticar a la actriz alegando que no es nadie para defender a las víctimas, pero otro usuario de la red social del pajarito compartió un video Rachel Wood donde se la ve dando un testimonio sobre cuando fue violada y abusada por su ex novio: “¿Cuántas personas enojadas con Evan en este momento saben que ella ayudó a cambiar una ley para ayudar a las víctimas de violación?”.

Fue en el año 2003 cuando Kobe Bryant fue denunciado por una joven de 19 años por violación sexual. “No la forcé a hacer nada en contra de su voluntad, soy inocente. Estoy furioso conmigo mismo por haber cometido el error del adulterio”, dijo en su momento el deportista por su esposa, Vanessa.

El caso fue desestimado después de que la joven se negara a declarar, pero Kobe Bryant reconoció su culpa y se dice que le pagó más de dos millones de dólares: “Aunque realmente creo que este encuentro entre nosotros fue consensuado, ahora reconozco que ella no vio y no ve este incidente de la misma manera que yo. Después de meses de revisar el descubrimiento, escuchar a su abogado e incluso su testimonio en persona, ahora entiendo cómo siente que no dio su consentimiento para este encuentro”

