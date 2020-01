10 enero, 2020 1:09

Kim Kardashian publicó en su cuenta de Instagram un video en el que mostró la impresionante cocina que tiene en su casa.

Kim Kardashian dejó boquiabiertos a todos al mostrar su cocina de dos pisos

Desde hace muchos años Kim Kardashian es una de las celebridades más populares a nivel mundial. Gracias al reality “Keeping Up With The Kardashians” el mundo conoció el día a día de esta mediática familia estadounidense.

Y desde la llegada de las redes sociales la empresaria de 39 años mantiene una actividad diaria en Instagram, donde publica permanentemente fotos y videos de lo que hace, así como también aprovecha para mostrar su espectacular cuerpo.

En los últimos días Kim Kardashian publicó una foto junto a su heladera, y muchos usuarios se preguntaron por qué tenía tan pocas cosas. En la imagen que subió se pueden ver apenas algunas botellas de leche, de alcohol y un bowl blanco.

Por este motivo ahora la mediática decidió no quedarse callada y publicó en sus historias de Instagram un tour por lo que es su gigantesca cocina. El video comenzó con un pequeño paseo por una despensa en la que mostró decenas de frascos con cereales, frutos secos y caramelos.

En el lugar también había una puerta, que al abrirla daba a una máquina para hacer yogur. Al lado de esta había otras dos puertas, en las que dentro había jugos, leches y algo de alcohol.

A continuación Kim Kardashian se mostró subiendo unas escaleras y entrando a su gigantesca cocina. Allí abrió la puerta de una cámara frigorífica, dentro de la que guarda frutas y verduras cultivadas en su casa.

“Vi muchos comentarios de gente que se pregunta cómo hago para alimentar a mis 4 hijos, y como se mueren de ganas de saberlo, esta es nuestra heladera principal, llena de frutas y vegetales”, aseguró hacia el final del video.

