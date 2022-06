Música

Las reproducciones del tema de synth pop ‘Running Up That Hill’ aumentaron un 153% después de que la canción apareciera en la última temporada de la serie de Netflix.

El éxito de los 80 de Bush aparece en el primer episodio, en un momento clave que involucra a ‘Max’, una de las protagonistas. La canción, extraída del disco “Hounds of Love”, superó a “Wuthering Heights” en Spotify para convertirse en su título más popular en el servicio después de que experimentara un aumento de streams en la plataforma. El gigante del streaming la describió como “la canción que más ha ganado en la lista global de Spotify”.

La supervisora musical del programa, Nora Felder, explicó cómo consiguieron el permiso de Bush para utilizar el tema en la serie: “Cada una de las posibles colocaciones de canciones en los guiones iniciales estaba etiquetada con el marcador de posición, ‘canción de TBD Max’”, dijo Felder. “A partir de ahí, me esforcé por alinearme internamente con lo que los Duffers (los directores) sentían que eran los elementos más importantes necesarios, y mi propia comprensión intuitiva de los complejos sentimientos de Max”.

Continuó diciendo que cuando probó con ‘Running Up That Hill’, la canción “inmediatamente me golpeó con sus profundos acordes de la posible conexión con las luchas emocionales de Max y adquirió más significado a medida que el clásico de Bush se impregnaba en mi conciencia”.

Luego la supervisora musical tuvo que localizar al editor, lo que la llevó a Wende Crowley, vicepresidenta senior de marketing creativo, cine y televisión de Sony Music Publishing, que recibió la solicitud y expresó: “Kate Bush es selectiva a la hora de conceder licencias para su música y, por ello, nos aseguramos de conseguir páginas de guiones e imágenes para que las revisara y pudiera ver exactamente cómo se utilizaría la canción”.

Bush, que es una fan de la serie, les concedió el permiso después de entender la intención y la visión que se tenía de la canción.