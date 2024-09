Con la presencia de la Virgen que llegó en caravana

“El Beato supo decirle a sus contemporáneos, como a nosotros hoy, que tenemos que obedecer las leyes divinas, porque eso trae concordia, paz, solidaridad, progreso”, dijo el Obispo.

Durante la tarde del miércoles 4 de septiembre, Piedra Blanca fue el epicentro de la gran fiesta por el 3º Aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú, que marcó el cierre del Septenario en su honor, realizado en el centenario templo de San José y que incluyó variadas actividades.

Las celebraciones se enmarcaron en la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle, a 20 años del sismo, cuya imagen peregrina partió desde la Catedral Basílica y Santuario mariano en caravana, recibiendo el amor de sus hijos e hijas apostados a la vera del camino, pasando por comunidades de Capital, Valle Viejo hasta la tierra natal de nuestro querido Beato.

Muchos fieles y comunidades educativas e instituciones adornaron con banderas, gallardetes e imágenes religiosas las puertas de sus lugares de residencia, estudio o trabajo, y saludaron con emoción a la Madre Morenita, mientras las bocinas anunciaban y alegraban su paso. Ciclistas, motociclistas, automovilistas la acompañaron en el recorrido de casi una hora.

A su arribo se llevó a cabo la procesión alrededor de la plaza de la localidad, con las imágenes de la Virgen del Valle y del Beato Mamerto Esquiú, que fueron portadas por personal policial, miembros de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Catamarca, Guardia de Fray Mamerto Esquiú, gauchos, Brigada de Lucha contra Incendios Forestales y ciclistas de la agrupación Bikers Maníakos, quienes lo homenajearon días previos con la peregrinación ciclística desde La Puerta.

Una vez en la explanada ubicada enfrente del histórico templo de San José se celebró la Santa Misa presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por los presbíteros Julio Murúa, vicario general; Carlos Robledo, párroco anfitrión, Gustavo Flores, rector de la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle; Héctor Salas, Ángel Nieva y Marcelo Amaya, párrocos de San Pío X, San Antonio de Padua y Santa Rosa de Lima (Capital), respectivamente; y Leandro Roldán, vicario parroquial de Nuestra Señora de Belén.

Participaron autoridades civiles encabezadas por la intendenta de Fray Mamerto Esquiú, Alejandra Benavides, concejales, miembros de las Fuerzas de Seguridad, Héroes de Malvinas, gauchos, peregrinos y fieles en general.

“Las familias, cultoras de valores cívicos y cristianos”

En su homilía, el Obispo refirió: “Nos hemos congregado en el marco del triduo de gratitud a Dios Nuestro Señor por la protección maternal, que hemos recibido hace 20 años de nuestra querida Madre del Cielo, cuando la tierra tembló. Estamos dando gracias también por los tres años de la Beatificación del Beato Mamerto Esquiú que aquí hemos vivido”.

Luego mencionó el documental sobre la figura de Fray Mamerto Esquiú que se estrenó horas antes, “algo muy hermoso para repasar la historia del Beato, destacar hitos de su vida y testimonios de personas que son cercanas a él desde distintos ángulos de nuestra vida”, afirmó.

“Hoy estamos invitados a que a ejemplo de Fray Mamerto nos dejemos conducir por Dios, que seamos el rebaño dócil que ama a Dios de verdad, y que quiere cultivar las virtudes propias que debemos tener las hijas e hijos de Dios”, manifestó.

Más adelante señaló que “Fray Mamerto fue un pastor celoso, y no quería que nadie se le escapara, los pobres en primer lugar estaban en su corazón, los que no conocían a Dios, los que eran indiferentes. Se ocupó también de estar cerca de los que tenían compromisos cívicos, porque se daba cuenta que necesitan mucho de Dios, ya que a veces el poder, el placer, las influencias, el tener reputación delante de los demás, los marea y se olvidan de servir incondicionalmente y con un corazón generoso y sacrificado al pueblo. Dedicó horas a eso, dolores, sufrimientos, para poder cautivar y llevar al corazón de Jesús a los gobernantes de su tiempo, a los que tenían algún peso en la sociedad”.

En este sentido destacó que “le interesaban las familias, porque tienen que ser cultoras de valores cívicos y cristianos. Ése es nuestro Beato que en el seno de la familia ha sabido mamar la fe, forjar la esperanza y, sobre todo, hizo arder el fuego del amor en su corazón, amor a Dios y al prójimo”.

“Un apasionado buscador de ovejas”

También destacó que “el Beato era un apasionado buscador de la oveja perdida, no le era indiferente saber que alguien estaba lejos de Dios, sea del estrato social que sea. La buscaba, en primer lugar, pidiendo a Dios en la oración, para que Él haga el trabajo en el corazón de esa oveja perdida. Y él ponía lo mejor de sus capacidades de acuerdo al talante de esa oveja, para poderla conquistar para Dios. Para Mamerto, Jesús era el Buen Pastor, y en Él encontraba ese modelo de pastor que él quería ser. Realmente nos deja un hermoso ejemplo. Y cuando anuncia el evangelio no lo hace para gloriarse. Huía de los halagos, de los aplausos, de los reconocimientos… Eso decía Pablo: ‘Si anuncio el Evangelio no lo hago para gloriarme, sino que para mí es una necesidad imperiosa’”.

En otro tramo de su reflexión dijo que “el Evangelio tiene que ser anunciado, el Evangelio es Jesús, y Jesús quiere entrar en el corazón de cada ser humano que viene a este mundo”. Y resaltó que “el Beato, teniendo 27 años, supo anunciar a Jesús, supo decirle a sus contemporáneos, como a nosotros hoy, que tenemos que obedecer las leyes divinas porque son el indicativo para la verdadera felicidad humana, y eso trae concordia, paz, solidaridad, progreso”.

“El Señor invita a la conversión, a la transformación de la mente y del corazón, para eso tenemos como intercesor al Beato Mamerto, como Madre Celestial a María Santísima y al Señor de los Milagros, a quien tienen en el Santuario”, expresó, rogando al Beato Esquiú “que cada uno de nosotros pueda ser un verdadero testigo de Jesús”.

Ofrendas y bendición

En el momento de las ofrendas, junto con el pan y el vino, fueron acercados al altar y bendecidos los souvenirs preparados para los devotos y peregrinos.

Al finalizar la celebración eucarística, el Obispo bendijo a los niños que llevaban puesto el sayal franciscano, en señal de promesa o acción de gracias.