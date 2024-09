En la mañana de hoy miércoles na nueva autoconvocatoria de jubilados se realizó en la Plaza 25 de Mayo, para repudiar el ajuste nacional en sus ingresos y expresan su descontento con las medidas económicas que, según ellos, agravan su situación.

Estela Moreno, docente jubilada y una de las referentes del movimiento, declaró: «Otro miércoles marchando, y por suerte la gente nos acompaña», cualquier ajuste afecta gravemente a los jubilados: «Nosotros estamos al extremo, si nos ajustan, nos sacan cualquier plata, 100 mil pesos ya nos mata». La jubilada explicó que para ellos, las cifras millonarias que maneja el Gobierno en función a los jubilados es irrelevante, ya que muchos de ellos nunca vieron un dólar en sus vidas.

Otro referente de los jubilados autoconvocados en Catamarca se sumó a los reclamos, apelando a la solidaridad del pueblo: «Nosotros los viejos no podemos permitir esto. Por eso es que convocamos al pueblo de Catamarca a que nos acompañe. No es una lucha solamente por nosotros, por los viejos, es por todos». Sus palabras reflejaron el carácter inclusivo de la protesta, que no solo aboga por mejoras para los jubilados, sino por la protección de los derechos de todos los sectores vulnerables.

Comentaron que continuarán con manifestaciones todos los miércoles alreddedor de la Plaza 25 de Mayo.