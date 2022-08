ANTE LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR LA LEY

La legisladora del radicalismo apuntó que el mandatario confunde lo institucional con lo partidario.

Las posibilidad de modificar la ley de Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) que sugirió el gobernador Raúl Jalil fueron el eje que cuestionó la diputada opositora y presidenta del Comité Capital, Juana Fernández (UCR-JxC). La legisladora rechazó el pronunciamiento del mandatario sobre las Primarias considerando que Jalil “no para de complicar lo simple”.

Las críticas surgieron luego de que el Gobernador haya indicado que se analizará con los partidos políticos y un “equipo técnico” que designó si es necesario plantear modificaciones a la ley de PASO. En este sentido, Jalil contempló como posibilidad de que las Primarias no sean obligatorias. En ese marco, la diputada del radicalismo expresó que Jalil “no para de confundir un tema institucional con un tema político partidario”.

“Estamos hablando de la ley 26.579, aprobada por ambas Cámaras de la Legislatura, cuyos beneficiarios no son los partidos políticos sino la gente que deja de estar condicionada a votar entre candidatos puestos a dedo” contrastó Fernández para considerar que un cambio a la normativa y “su discusión se debe circunscribir al debate parlamentario y no solo partidario”.

La legisladora también se refirió al “equipo técnico” designado por el jefe de Estado local para analizar la ley de PASO provinciales. En este sentido, evaluó que “no hace falta tanta parafernalia, el Ejecutivo puede elevar los proyectos de modificación de leyes al poder Legislativo cuando guste y se modificarán o no, según le den los números”.

Además, Fernández cuestionó el argumento del Gobernador en torno a su postura “personal” de eliminar las Primarias por dificultades presupuestarias y el gasto que implica la elección. “Si tanto le preocupa la austeridad fiscal hubiera sido conducente no hacer tanto turismo político durante el año” dijo con ironía la diputada.

Fuente: El Chasqui Digital