La diputada Juana Fernández apuntó contra el armado de la lista “Gana Catamarca” que encabeza la fórmula Flavio Fama – Hugo Ávila y donde ella figura como precandidata a diputada en sexto lugar.

La legisladora, presidenta del Comité Capital y referente de la línea MORADA, cuestionó al senador nacional y a sus colaboradores al sostener que “no abrieron el juego”, que todo se cerró en “un club de amigos” y que no se tomó en cuenta a la dirigencia del interior.

“Hay mucha gente que tiene una territorialidad y una trayectoria importante que no se la respetó. Yo voy en el sexto lugar pero el primer diputado que pone la alianza (Mamerto Acuña), lo único que sabemos es que asesoró al senador y no militó. Yo junto a otros legisladores estuvimos dando batallas contra muchas cosas que pasaron en la provincia. Esto ha sido una cuestión de amigos. Hablaban de una apertura, de un gran frente y se cerraron en un esquema muy personal, a dedo pusieron candidatos. Es un armado que le falta apertura y no se convocó a todos los sectores”.

La postulación de Lobo Vergara fue un pedido del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo a Fama. “Fue un pedido de un gobernador que estaba monitoreando el armado nacional y decidieron poner amigos”.

Ellos, con la desesperación de tener el sello de Patricia Bullrich, armaron lo que armaron”.

“Fama no se tiene que olvidar que MORADA apoyó su candidatura a senador nacional. Fama no es Perón, se equivoca. Si no, le hubiera ganado a Daniel “Telchi” Ríos”, dijo en alusión al resultado de las PASO 2021.

“Fama habló que había llegado una carta de España, diciendo que avalaban a Lobo Vergara, me lo dijo personalmente. Ahora nos manejamos por carta e imponemos candidatos. Es la primera vez que nos pasa que los diputados nacionales los ponen desde otro lugar”.

“Así lo manifestó (Fama), que por carta Oscar Castillo avalaba la diputación del señor Luis Lobo Vergara y de Varios mas”.