El gobernador Raúl Jalil y el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo, encabezaron esta mañana, en Casa de Gobierno, el acto de entrega de certificados correspondientes a la capacitación de diez personas que realizaron un trayecto formativo sobre soldadura industrial. También acompañó la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través del Centro de Formación Profesional N°2, llevó adelante el trayecto formativo Soldador Industrial, oferta que actualmente se dicta en la mencionada institución y que ha sido una adecuación local de la oferta del centro en función de las demandas socio productivas de la región y del conglomerado de empresas mineras.

Se trata de una iniciativa que surgió a partir de una decisión política educativa del gobierno provincial y se pudo materializar mediante la colaboración directa de la empresa minera MARA. En tanto, la certificación (calificación) de los alumnos del Centro de Formación Profesional N°2 se produjo a través del Departamento de Soldadura del INTI, quien realiza el examen para la obtención de la matrícula en base a la norma IRAM-IAS U500-138 y lo establecido en el código de soldadura AWS D1.1, tipificada por el Instituto Argentino de Siderurgia (IAS), máximo organismo de regulación y control de este sector.

Este trayecto de formación posee la duración de un año y durante ese tiempo los alumnos llevan adelante la capacitación correspondiente a través de teoría y práctica, guiados por los instructores del Centro de Formación en los talleres adecuados que la institución posee.

Cabe mencionar, que proceder a certificar a los diez alumnos que se capacitaron en este trayecto significa para la Educación Técnica de la provincia una verdadera muestra de articulación público y privado, donde el fin principal es lograr operarios altamente calificados, con competencias, destrezas y habilidades que mejoran su performance laboral, posibilitando abrir un nuevo camino de desarrollo en el ámbito local, en el país y en los países del continente americano que tienen homologada la norma, ya que para los países que integran la UE deben rendir el equivalente de la norma.