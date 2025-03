“Vamos a rezar para que el sí de Carlos sea cada vez más grandote, más generoso, más claro, más decidido, más entusiasta, un sí como el de María”, dijo el Obispo.

En el marco del Año Jubilar que estamos transitando, durante la noche del viernes 21 de marzo, el obispo diocesano Mons. Luis Urbanč admitió como candidato a las Sagradas Órdenes del Diaconado y del Presbiterado al seminarista Carlos Daniel Bazán, oriundo del barrio Villa Eumelia de Capital, jurisdicción de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en cuyo templo se llevó a cabo la ceremonia litúrgica.

La Santa Misa fue concelebrada por el párroco anfitrión, padre Salvador Acevedo; el canciller y secretario general de la Curia Diocesana, padre Diego Manzaraz; los párrocos de San Juan Bautista (Tinogasta), padre Martín Melo; de Santa Rosa de Lima (Santa Rosa), padre Facundo Brizuela, comunidad donde Carlos viene realizando su experiencia pastoral actualmente; de Jesús Niño, padre Eugenio Pachado; y el capellán de la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle, padre Ramón Carabajal.

En un clima de alegría, el amplio templo ubicado enfrente de la plaza 25 de Agosto fue colmado por familiares, amigos y fieles de distintas comunidades, particularmente del barrio Villa Eumelia de donde proviene, quienes se dieron cita para acompañar a Carlos en este nuevo paso hacia el Sacerdocio ministerial.

En el momento de su homilía, el Obispo manifestó: “Hoy, formalmente, públicamente, lo admito a Carlos, quien me lo ha solicitado, entre los candidatos al Sagrado Orden del Diaconado y del Presbiterado. Son diez años que está haciendo un camino, un largo proceso de formación, ya es lector y acólito, y ha estado ejerciendo estos ministerios y lo seguirá ejerciendo ahora con mayor conciencia en la parroquia Santa Rosa de Lima, en el departamento Santa Rosa, acompañado por el padre Facundo (Brizuela)”.

Dirigiéndose a Carlos expresó: “Me alegro del proceso que has ido haciendo a lo largo de estos años, ese proceso de madurez, también de una mayor entrega al Señor, a esa experiencia de amor que has tenido de Él. Y algo que te ha ido caracterizando es querer configurarte con Cristo Pobre”. En este punto destacó que “no le tienes miedo a optar por ser pobre, a no estar apegado a los bienes materiales, sino al amor de Jesús que es lo más importante. Esto lo tienes que conservar durante toda la vida y ayudar a tantos otros a que también abracen con alegría ese espíritu de estar desprendido para servir mejor. Uno de los frutos de ese camino de pobreza es que has pedido y has aceptado del Señor el celibato, despojado de todo afecto humano, que puede ser muy bueno, pero uno se despoja de eso para ser sólo para el Señor”.

Al reflexionar sobre los textos bíblicos proclamados afirmó que “la Palabra de Dios escuchada ilumina mucho tu vida, en primer lugar, hemos escuchado la historia del undécimo hijo de Jacob, que se llama José”, a quien “sus hermanos mayores le tenían mucha envidia” ya que “tenía unos dones especiales dados por Dios, era un visionario, y eso les molestaba a los hermanos, al punto que quieren deshacerse de él y lo venden”.

“Eso sucede también en nuestras comunidades -continuó-… donde nos hacemos mucho daño con la envidia, la crítica, la murmuración, hablando mal de otros. Eso hay que erradicarlo del corazón, y la Cuaresma es un tiempo oportuno para arrancar de cuajo, de raíz, todo viso de envidia que tengamos en nuestros corazones. Tendrás que trabajarlo en tu vida y en la vida de la gente también, porque la envidia destruye las comunidades”.

Continuando con la meditación sobre la figura de José le dijo al joven seminarista: “Vas a tener que estar disponible, en la vida de la Iglesia es así, y cuando parezca que todo se está terminando, Dios va sacando adelante las cosas. Lean la historia de José, todo lo que Dios había dicho a través de él se fue cumpliendo, pero le tocó sufrir el desarraigo, el odio de sus hermanos, la esclavitud, la cárcel, todo lo sufrió, pero llegó a ser, después del faraón, la persona más importante en Egipto. A ver si te vas asemejando con esa historia de José porque te va a tocar vivirla lejos de los papás, de la familia, cuántas veces uno tendrá que estar con ellos pero no podrá. Pero no te enojes, todo lo contrario, di: ‘Gracias, Señor, yo sé que en tus manos todo tiene un final feliz y todo da fruto’, pero para poder resucitar primero hay que morir”.

Del Evangelio subrayó la importancia de ser un verdadero servidor reconociendo siempre que “Dios es Dios y nosotros somos servidores. Ése tiene que ser tu distintivo. Ya has hecho esta hermosa opción de la pobreza, la obediencia, la castidad, la vivencia del celibato, todo eso lo has ido trabajando, todos tus escritos son bien claros, así que no podrás el día de mañana decir que no sabías”.

En otro tramo afirmó que “el matrimonio y el sacerdocio son los dos caminos definitivos del ser humano, sacerdocio o entrega total al Reino a través del celibato; y el matrimonio, compartir la vida con otro y caminar juntos. Carlos ha elegido, porque Dios lo llamo, el Sacerdocio por medio de un signo tan claro como es el celibato, un corazón indiviso, en cambio los que se casan comparten la vida con un cónyuge”.

En esta línea indicó que “somos seres vocacionados, Dios primero nos llamó a la existencia y después a los que estamos acá nos ha llamado a una existencia cualificada como hijos e hijas de Él por el bautismo, ése es el segundo llamado, y acá hay un tercer llamado para Carlos, que es el sacerdocio, y para muchos de ustedes, el matrimonio, casados por la Iglesia, Sacramento… Esos son los caminos y eso tendrás que enseñar a la gente, enseñar qué es lo que Dios quiere para nosotros”.

También mencionó la vida misionera y puso énfasis en la necesidad de vocaciones sacerdotales: “Carlos terminó su formación en el Seminario, ahí dejó un lugarcito libre y hay que llenarlo… Así como andamos rengos para el matrimonio, andamos rengos también para el sacerdocio, así que tendremos que trabajar bien eso”.

“Hoy lo vamos a pedir en este segundo viernes de Cuaresma, tiempo penitencial, tiempo en el que venimos meditando los misterios de la pasión de Jesús, y de todo lo que ha hecho sacerdotalmente… Carlos desde hace muchos años viene contemplando a Cristo en la cruz, a Cristo Sumo y Eterno Sacerdote que se entrega, que se inmola por la salvación del mundo, y quiere ser un estrecho colaborador de ese Jesús Sumo y Eterno Sacerdote”, para ello, “acompañado de su familia, de su comunidad, de los formadores, de sacerdotes, ha ido discerniendo y gracias a Dios dio un hermoso sí. Y vamos a rezar todos hoy para que ese sí sea cada vez más grandote, más generoso, más claro, más decidido, más entusiasta, un sí como el de María”.

Seguidamente se realizó el rito de Admisión en el que Carlos Daniel Bazán fue presentado como candidato para abrazar el Diaconado y el Presbiterado, quien a su vez manifestó libremente el deseo de consagrar su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Un momento especial, que fue rubricado con un abrazo con el pastor diocesano y el aplauso de toda la asamblea.

Antes de la bendición final, todos juntos alabaron a la Santísima Virgen María.