Música

La leyenda de The Smiths ya trabajó con Blondie en el pasado, escribiendo su tema ‘My Monster’ y acompañando a la banda en el escenario, y espera que usen su última canción en el nuevo disco.

“He escrito otra nueva para el nuevo disco actual que están grabando. No sé si acabará en el álbum, nunca se sabe. Pero parece que les ha gustado mucho”, dijo el músico en su aparición en ‘The Line-Up with Shaun Keaveny’.

Johnny, que también participó en bandas como Modest Mouse, admitió que trabajar con Blondie es “un nuevo nivel de asombro” cuando escucha a Debbie Harry cantar sus palabras.

Explicó: “Es un nuevo nivel de asombro para mí porque son mis letras, Debbie está cantando mis letras y entonces ella lo que quería era otra, porque ‘My Monster’ la escribí específicamente para Blondie y entonces ya sabes, fue bien.”

“Así que me preguntaron si tenía alguna más. Así que escribí otra para Blondie. Pero tardaron tanto en grabarla que la hice yo mismo. Estaba en la cara B de un single de siete pulgadas.

“No iba a ponerla en un álbum, por si acaso, pero se llama ‘Spectral Eyes’. Y de nuevo, fue una que escribí específicamente para Blondie. Así que a nivel lírico, ya sabes que la gente cubra las canciones para las que escribo la letra es ya sabes, eso es algo que nunca imaginé, francamente”.

Johnny ha formado parte de muchas bandas a lo largo de los años, y le encanta poder “saltar de un lado a otro”. Dijo: “Eso es que tengo mi pastel y me lo como, francamente, porque las bandas con las que he sido invitado a trabajar temporalmente o a unirme, quiero decir, ¿quién rechazaría ser el guitarrista de The The en 1990 o ’88, cuando sea que lo hice, con Matt que es una de las personas más cercanas en mi vida y también dado lo que estaba pasando en mi vida personal, detrás de las escenas con la separación de The Smiths.”

“¿Quién no querría salir y ser el guitarrista de The Pretenders y Chrissy que, de nuevo, fue lo que la gente no se da cuenta es que tiene un impacto masivo en mi vida personal, así como la formación de estas relaciones.”

The Line-Up with Shaun Keaveny ya está disponible para escuchar en las plataformas de podcast.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –