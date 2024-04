Música

Con el tema «Moments Die», el músico británico adelanta su tercer disco solista que será lanzado el 12 de julio.

Esta canción que formará parte del sucesor de Electric Lines (2017), Harmonics, cuenta con la participación de la cantante neoyorquina Barrie. El video fue dirigido por Nathan Castiel.

“La nueva canción cuenta con una hermosa contribución vocal de Barrie, que para mí es lo más destacado de mi próximo álbum. Mis palabras se inspiraron en el libro de John Berger ‘And Our Faces, My Heart, Brief as Photos’”, dijo el cofundador de Hot Chip.

[embedded content]

El músico publicó en su Instagram: “Este álbum fue una colaboración con mucha gente maravillosa y aprecio mucho su tiempo y esfuerzo. Contiene contribuciones musicales que van desde la batería hasta el saxofón hasta el piano de pulgar de mis queridos amigos Iggor Cavalera, Al Doyle, James Crump, Adem Ilhan, Alexis Taylor, Owen Clarke, Ibibio sound Machine, Tom McFarland, Alabaster DePlume, Gerry Arling y Falle Nioke. Y vocales de Fiorious, Barrie, Hayden Thorpe, Findia, Tom McFarland, Oranj, Falle Nioke y Alexis Taylor. Mis hijos también aparecen brevemente mientras grabé algunas voces durante el encierro y se les puede oír graznar y comer espaguetis en el fondo”.

El sucesor de Electric Lines (2017), Harmonics, tiene 14 temas e incluye colaboraciones con sus compañeros de banda de Hot Chip (Alexis Taylor y Al Doyle), además de otros artistas.

Goddard explicó en un comunicado: “Con todas las diferentes personas en este disco, estuve trabajando en cómo respetar la contribución que hacen y no tratar de ser quien tiene que liderar todo. Eso se refleja en las canciones que canto. Traté de escribir palabras sin tener demasiada idea de lo que estoy tratando de expresar, donde solo estoy escribiendo una corriente de conciencia”.