Actualidad

En una entrevista para Complex Canada para promocionar la colección Trippy Summer 2022 de su marca MSFTSrep, el rapero/actor habló con franqueza de cómo su uso de las sustancias ilegales había impactado en su vida.

“Han sido una serie de viajes que realmente me han ayudado a darme cuenta de que necesito salir al mundo y realmente impulsar este movimiento y que necesito ser un líder mundial psicodélico”, dijo a la publicación. “Ya sabes, así es como me siento – realmente necesito no sólo cruzar el puente yo mismo y ver algo increíble y no decírselo a nadie. Realmente quiero que la gente sepa que, hey, (hay) otras cosas dentro de nosotros que pueden ayudarnos de muchas maneras diferentes al hablar de la salud mental.”

Jaden continuó explicando que le fascina el tema de la terapia psicodélica, y que espera un “futuro místico”.

Además, la estrella insistió en que todavía hay mucho que aprender sobre los hongos “inteligentes”.

“Siento que, en general, el poder de los hongos es algo que debemos cultivar para el futuro de la humanidad. Y no sólo con los psicodélicos”, añadió el joven de 23 años.