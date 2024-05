La diputada Silvana Carrizo, presidenta de principal bancada opositora no dejó pasar que por un año Raúl Jalil podrá decidir discrecionalmente cuáles son las ‘prioridades’ presupuestarias de la Provincia, y en qué se gastarán todos los recursos.

«Permitan que desconfiemos de las prioridades del Gobernador, cuando vemos todos los días que su política salarial empobrece a los trabajadores catamarqueños, cómo aumentan los aportes de OSEP, AGAP, las cuotas de las viviendas, los servicios públicos, inmobiliarios» lanzó la Diputada tras subrayar que sin duda alguna la Ley en cuestión «cercena definitivamente cualquier facultad del Poder Legislativo en materia presupuestaria».

Jalil «puede disponer, sin límites, de las reasignaciones presupuestarias sin ninguna autorización o control previo del poder legislativo».

Al respecto recordó que la UCR fue el único bloque opositor que ofrecía una alternativa a la declaración de emergencia, proponía un reordenamiento, optimización y priorización de los recursos públicos, poniendo énfasis en la responsabilidad y la eficiencia.

“Nuestra propuesta fijaba una vigencia hasta el 31 de diciembre, no otorga facultades extraordinarias al gobernador, no era de orden público, respetaba la división de poderes, e invitaba también a los Municipios a adherirse” destacó al tiempo de enfatizar que el compromiso para reordenar los recursos debe ser de todos y «no impuesto por el poder ejecutivo, fundado en una situación de emergencia inexistente, tenemos un superávit de 18 mil millones, para manejar como quiera los recursos de los catamarqueños”.

«A pesar de haber sido convocados a extraordinarias y haber trabajado el poder legislativo hasta el 25 de abril, durante los cinco días que restaban para el inicio de las sesiones ordinarias, el gobernador dictó ocho decretos acuerdos, creando una agencia de residuos urbanos, modificando la ley de OSEP, de Aguas de Catamarca, la creación y modificación de la SAS de transporte, fondo de transplante y la ley orgánica municipal» detalló la diputada Carrizo sumando a la emergencia de la prestación de servicio eléctrico, a la eliminación de la promoción minera y la educación disruptiva, éstos últimos ya estaban incluso en tratamiento legislativo.

«El gobernador pretende anular la legislatura, pero no sólo que la oposición, -que en su conjunto le dijo que no a la ley de emergencia, por no respetar la división de poderes, y aún después de haber el PRO y la LLA, habilitado el tratamiento en labor parlamentaria sumándose al oficialismo-, sino también a los legisladores oficialistas» lanzó Carrizo tomando además «cómo se entiende que el gobernador con mayorías en ambas cámaras, gobierne por decreto, pretendiendo suplantar el Poder democrático del Estado y lejos de la búsqueda de acuerdos legislativos».

«Estamos ante una política de Estado que tiene que ver con avalar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y la intención de legislar a espaldas del poder legislativo» disparó al tiempo de aclarar que desde el radicalismo nunca huyeron al debate cuando se trata de defender los intereses y prioridades de los catamarqueños.

«Ningún problema de los catamarqueños se resuelve avasallando la institucionalidad democrática» cargó Carrizo tras sostener que Jalil convocó a extraordinarias sólo para entretenernos a los Legisladores, «mientras él legislaba paralelamente por decreto».

“Jalil nos ha sometido a un proceso en el cual tenemos que aceptar lo que unilateralmente resuelve, queriendo distraernos de su mala política, sus designaciones de funcionarios, sin funciones; la creación de empresas estatales, las políticas salariales lamentables y empobrecedoras, el abandono a la salud, los aumentos exhorbitantes y medidas que dejan a las familias sin la posibilidad de vivir dignamente y llegar a fin de mes» deslizó tras sentenciar que jamás se aceptará o avalará esta modalidad de trabajo y de gobierno.

«El Gobernador ya perdió el crédito, nadie cree en su emergencia económica y en sus anuncios de austeridad, mientras viaja a Roma con una gran comitiva, y proclama buena administración y diálogo.

Para finalizar, la Diputada subrayó que el oficialismo votó en soledad, imponiendo los números ya cada vez son más ajustados, demostrando que «no hay posibilidad de construcción de confianza política, de consensos y de diálogo parlamentario».