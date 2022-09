El gobernador Raúl Jalil, habló con medios nacionales sobre el costo elevado que significaría para la Catamarca la realización de las PASO (Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias) y la aplicación del impuesto al litio.

“Nosotros estamos concentrados en la gestión, en bajar el nivel de desempleo que lo estamos haciendo, ahora estamos viajando con 10 gobernadores del norte argentino y Wado de Pedro a Estados Unidos con una agenda de trabajo con entidades de créditos internacionales, empresas, empresas mineras. Nos gustaría que en algún momento tengamos un vuelo directo de cualquier ciudad del norte a EEUU. No hablé con los referentes políticos de Catamarca pero no está en nuestra agenda las PASO, está en bajar en la inflación, tema que el ministro Sergio Massa está trabajando bastante. Hoy hay que concentrarse en la gestión y las PASO no está la agenda del gobierno provincial”, manifestó Jalil.

Con respecto a la posible suspensión de las Primarias, el mandatario dijo que en la agenda de los Gobernadores del Norte Grande, no es un tema a tratar todavía. “En algún momento se tendrá que tomar una determinación pero hoy la agenda es el turismo, la minería donde tenemos muchas inversiones mineras, el Corredor Bioceánico; la agenda hoy es tratar de seguir bajando el desempleo. El desafío es ir recuperando a partir de octubre el salario real”.