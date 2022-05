Luego de la toma de juramento al nuevo ministro de Desarrollo Social, el primer mandatario provincial participó de la presentación del campeonato Panamericano de Mountain Bike de la que será sede nuestra provincia.

En ese marco, Raúl Jalil en diálogo con la prensa adelantó más cambios en el gabinete, se refirió inevitablemente a la situación social generada por las estafas de las financieras y adelantó que la Provincia no va intervenir en el tema de las criptos. El gobernador, luego de indicar que el Ejecutivo provincial fue el primero en advertir sobre estas estafas ante AFIP y al ARCA. Sobre la posibilidad de plantear acciones a favor de quienes fueron estafados, Jalil fue tajante: “nosotros no podemos interferir entre contratos con privados”.