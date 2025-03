Jalil analizó la escalada de agresividad .

El gobernador Raúl Jalil consideró “indispensable recuperar la sensatez de los vínculos institucionales y políticos”, en el marco de la escalada en la agresividad de las disputas que se disparó a partir del Criptogate que involucra al presidente Javier Milei y que se vio en la última Asamblea Legislativa en el cruce entre el diputado nacional Facundo Manes y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

“El país necesita generar espacios de diálogo y consenso. Las diferencias políticas siempre están, pero no pueden ni deben ser incompatibles con acuerdos de fondo para mejorar el posicionamiento de la Argentina. Para crecer, un país necesita acordar al menos diez políticas de Estado y reglas de juego que sean respetadas por todos. El nivel de agresión en el que estamos muestra una imagen lamentable e inconveniente, no contribuye a la confianza. Y en el medio está la gente, que sufre y no encuentra un minuto de paz”, señaló el mandatario en diálogo con Multimedios Ancasti.

El gobernador recordó su disposición a colaborar con el Gobierno nacional más allá de las diferentes visiones que pueda tener en algunos temas. “Nosotros entendemos que la obra pública es un elemento dinamizador de la economía y hemos sostenido la inversión con mucho esfuerzo, del mismo modo que procuramos mantener el poder adquisitivo y la calidad de vida de los catamarqueños», sostuvo.

«Son cosas que nos han costado mucho, que hemos conseguido con una administración correcta de nuestros recursos y la intervención del Estado para fomentar la actividad privada y optimizar los servicios que el Estado debe prestar. Tenemos que cuidar lo que hemos logrado y profundizar las políticas que nos han dado buenos resultados, pero eso no implica que debamos pelearnos con nadie porque piense distinto, sino que hay que buscar los puntos de encuentro, las coincidencias, y trabajar sobre eso. Este clima de peleas y agresiones permanentes perjudica a la Argentina, muestra una política incapaz de lograr estabilidad, nos hace mucho daño. Tenemos que entender eso”, añadió.

Jalil no quiso profundizar sobre los entretelones del Criptogate ni las polémicas que lo sucedieron. “Yo no voy a contribuir a un clima de hostilidad que no sirve para nada y encima confunde. Mire lo que pasó con esto de la supuesta intervención a la Provincia de Buenos Aires por la inseguridad, que después el Presidente tiene que salir a aclarar que no la estaba proponiendo», consideró.

«Eso no puede pasar. Los mensajes de las autoridades hacia la sociedad tienen que ser claros y mesurados. Primero, porque hay una relación entre los dirigentes políticos y la sociedad que se ha quebrado y es preciso recomponer. Después, porque la Argentina necesita de inversiones y las inversiones no van a venir si no tienen garantías de estabilidad institucional, que es la base de la seguridad jurídica. Hay leyes, hay procedimientos establecidos para hacer las cosas que tienen que respetarse, no pueden estar sujetos a las broncas y enfrentamientos de los dirigentes”, sostuvo.

“Es como si en lugar de buscar las coincidencias para trabajar en conjunto en beneficio de la gente estuviéramos siempre buscando en qué nos podemos pelear para evitar acuerdos. Nos boicoteamos permanentemente”, concluyó Jalil.