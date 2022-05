Jalil dijo que echará a los funcionarios involucrados

“Hay normas que podemos regular pero hay otras que no. Nosotros hemos informado a órganos nacionales todas las anomalías que hemos detectado. Tengo la conciencia tranquila”, señaló.

Advertencia

Consultado sobre qué medidas podría tomar si en el marco de las investigaciones a las financieras sale a la luz que un miembro de su gabinete está involucrado a alguna de estas empresas, afirmó que “será despedido”. “La gente me conoce y sabe qué opino del tema” dijo.

En este sentido, recordó que en la reunión de gobernadores del Norte Grande, desarrollada en Catamarca en abril del año pasado, fue él quien pidió que las criptomonedas sean reguladas.

Además, dijo que en ese momento fue cuestionado por la oposición y por el propio Edgar Bacchiani, hoy detenido e investigado por la Justicia.

“Hubo candidatos y gente de la mesa de Juntos por el Cambio que defendía (el negocio de las criptomonedas) y me criticaban. El mismo Bacchiani me criticó y yo no los conozco”, afirmó.

Asimismo insistió en que todos los que tuvieron problemas con las financieras deben ir a la Justicia, a la que destacó porque “está actuando muy bien”.

“Cuando más rápido se solucione el problema será mejor para los catamarqueños”, finalizó el primer mandatario.