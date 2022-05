Una día antes del patriótico 25 de Mayo, el alcalde de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, reclamó por los recursos de

coparticipación que el Gobierno Nacional le recortó -que a la vez, le fueron

incrementados durante la gestión de Mauricio Macri- y cuyo conflicto escaló hasta

el máximo tribunal de Justicia. “Me comprometo públicamente: si la Corte nos

devuelve la plata que nos sacó el Gobierno, automáticamente bajo los impuestos”,

dijo el porteño.

Esa frase fue cuestionada por algunos gobernadores, entre ellos Raúl Jalil, quien

puso en cuestión la “visión” centralista del alcalde y que a la vez “crea una grieta

injusta e innecesaria”. A través de las redes sociales, el jefe de Estado local

mencionó que, “como argentinos y argentinas, nos apena la visión centralista del

jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta”. Es que “el desarrollo

nacional solo se logrará a partir del crecimiento económico y humano de las 23

provincias y la Ciudad de Buenos Aires”.

Para el mandatario provincial, el mensaje de Larreta “crea una grieta injusta e

innecesaria que obstruye el trabajo y esfuerzo de todos para un país más

equitativo”. Incluso, de forma subyacente le apuntó al alcalde con proyecciones a

presentarse como candidato presidencial. “Ante todo, deja en claro cuáles son las

limitaciones de su visión como Nación, haciéndonos retroceder sobre más de 190

años de historia y acuerdos federales”, contrastó Jalil.

Así, el Gobernador remarcó: “Sabemos que su posición es unilateral y que

definitivamente no representa el sentir de los argentinos porteños que quieren de

verdad al interior: aquí tienen vínculos de trabajo y seres queridos, por quienes

conocen cuáles son las asimetrías que se profundizan con esa posición”.

Jalil también indicó que “Argentina no es un ‘sálvese quien pueda’: el desarrollo

sostenible depende de la grandeza de sus gobernantes, de la disposición al

diálogo y de una mirada estratégica. Hoy (en referencia al 25 de mayo), hace 212

años, iniciamos el mismo camino como parte de un todo, porque juntos y entre

todos podemos más”.

Por su parte, la senadora nacional y exgobernadora Lucía Corpacci compartió las

duras críticas que hizo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora sobre el mismo

tema. “Tan acertadas tus palabras, querido Gerardo. Pensar en federalismo, en

una patria grande, es lo que creemos, por lo que militamos y luchamos cada día

incansablemente”, tuiteó la legisladora nacional.

Es que el gobernador santiagueño, en tono sarcástico, señaló: “Ah, muy bien. Un

hermoso y contundente mensaje a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al

resto país por parte del centralismo porteño”. A la vez, “tradujo” las palabras de

Larreta “en forma simple y argentina, mejor dicho, en porteño unitario básico”.

En este sentido, señaló que la frase del alcalde significa: “Querida Justicia, aunque

esto implique un reconocimiento de que los recursos que estoy reclamando

judicialmente no son para pagar la policía (porque ya los recibo por la ley que

sancionó el Congreso de la Nación), permítanme expresarles, en nombre de la

cuidad más rica del país, que esas macanas que vota el Congreso no tienen tanto

valor como un Decreto firmado por el expresidente Macri, que nos permitió

saquear, en perjuicio del resto, unos $ 500.000 millones”.

La “traducción” continúa señalando: “Y como nosotros los porteños somos

repiolas, si ustedes me dan esa manito y me dictan la medida cautelar que les

pedí, les prometo que esa guita que seguiremos manoteando, la voy a usar para

bajar los impuestos a todos nuestros votantes de Barrio Norte y zonas aledañas,

(…) pobres giles que desde hace 200 años se creyeron el verso del federalismo,

cuando dieron nacimiento al país”.