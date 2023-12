El gobernador Raúl Jalil ratificó que la Provincia cuenta con los recursos

necesarios para afrontar el pago de la segunda cuota del aguinaldo -técnicamente

denominado Sueldo Anual Complementario-, aunque advirtió que esto se

mantendrá “siempre y cuando nadie supere la pauta del Poder Ejecutivo”

establecida en el presupuesto.

El mensaje del mandatario se puede interpretar como un tiro por elevación a la

Justicia, puesto que desde este poder del Estado, en su reclamo por los fondos,

indican que no tienen garantías para abonar el SAC de sus trabajadores y

trabajadoras. Al margen de ello, el mandatario mencionó que el número de

ministerios se mantendrá inmutable, aunque sí habrá “achique” dentro de sus

estructuras jerárquicas.

Ayer, Jalil mantuvo una reunión con los intendentes Enzo Carrizo (Saujil), Eduardo

Córdoba (Andalgalá), Raúl Úsqueda (Fiambalá) y Roberto Rodríguez (Londres),

donde les confirmó que se otorgará un préstamo a los municipios para cubrir la

totalidad de la segunda cuota del SAC. Este financiamiento será reembolsado por

los jefes comunales, en cuotas, a partir de febrero del 2024.

Además, en la Provincia estiman que el monto necesario del préstamo asciende a

los $2.500 millones.

Ahora bien, en diálogo con el programa Radiomanías, el jefe de Estado local se

refirió a los fondos destinados al pago de haberes para la administración pública.

En este sentido, remarcó que “tenemos que estar equilibrados financieramente

para continuar, por ejemplo, ejecutando viviendas”. “Tenemos que tener un

equilibrio en las cuentas públicas y ser muy prudentes”, continuó para resaltar que

la Provincia tiene que “seguir pagando los sueldos al día”. Más aún, cuando “ya

hay algunos gobiernos provinciales que indicaron que no tienen plata para el

aguinaldo”.

Es decir, aludió a los casos de Chubut, Formosa y La Pampa, que si bien no

negaron el cumplimiento del pago, sí expresaron su preocupación por la situación

financiera y la falta de fondos disponibles.

Sobre este eje, Jalil afirmó: “nosotros los recursos los tenemos siempre y cuando

nadie supere la pauta del Ejecutivo que está determinada por la Ley de

presupuesto”. En este orden de ideas, deslizó: “por eso no tengo conflicto”, en

referencia a la Justicia, para remarcar que “no hay que superar esa pauta y el

diálogo es el camino”. El mandatario remarcó que no hubo un recorte al poder

Judicial. En esta línea, aclaró: “las pautas nacionales que se presentaron se la

comunicamos al Tribunal de Cuentas, a la Legislatura y a la Justicia para que las

cumplan”. “No se cumplió (en la Justicia), entonces todos volvemos a la pauta

nacional. No hay recorte”, sostuvo.

Por otra parte, el Gobernador se expresó sobre la conformación de su gabinete

para el segundo mandato. En este sentido, comentó que el número de Ministerios

“van a quedar como están, porque la gestión es buena y eso se puede apreciar en

la cantidad de obra pública que hicimos, que ganamos por más del 50% de los

votos, es decir, la gestión es buena en un contexto muy complejo”. A la vez, aclaró

que “sí se van a achicar las estructuras abajo y vamos a ser cautos al momento del

gasto”.

Incluso pareció retomar el debate sobre la percepción de salarios diferentes, por

igual tarea dentro del Estado. En este sentido deslizó que “hay que lograr una

equidad en los salarios del empleo público. Hay gente que por el mismo trabajo

gana más que el doble”.