El hecho policial se registró esta mañana en una distribuidora ubicada sobre calle San Martín, entre Bárcena y avenida Libertad, en la ciudad de Andalgalá. En el interior del comercio fueron encontrados muertos dos hombres mayores de edad.

Según las primeras versiones, los sujetos habrían intentado ingresar al comercio por el techo con intenciones de efectuar un robo y, por causas que aún se investigan, se habrían caído al interior, sufriendo graves heridas que les provocaron la muerte. Dicha hipótesis todavía está siendo analizada por los peritos que se encuentran trabajando en el lugar.

Por otro lado, según trascendió y de acuerdo informa El Ancasti, la División de Homicidios se está trasladando al lugar y los propietarios del comercio están sujetos a declaración testimonial.

Juan José Felizia, dueño del local comercial, aseguró que ingresaron a robar y en el escape pisaron una chapa de plástico y cayeron. Los golpes sufridos le habrían provocado la muerte.

“Estas personas entraron, pisaron la chapa y se cayeron”, declaró. La Fiscalía de Andalgalá trabaja para determinar las causas de la muerte junto a personal de la División Homicidios.