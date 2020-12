El cuerpo de un joven fue hallado ayer pasado el mediodía flotando en el río del Valle en Banda de Varela. Al cierre de esta edición se llevaba a cabo la autopsia ordenada por el fiscal de turno para determinar la causa de muerte. En el caso intervienen personal de Homicidios, Investigaciones y peritos de Criminalística.

Según la información de fuentes policiales y judiciales, fueron tres chicos de 17, 15 y 14 años quienes vieron el cuerpo y lo sacaron del agua pero éste ya no respiraba. De inmediato dieron aviso a la Policía. En el lugar se hizo presente personal del SAME, quien constató su fallecimiento por lo que se dio inmediato aviso al fiscal de turno, Horacio Brizuela, quien dictaminó las medidas preliminares, entre ellas el cercado del lugar.

El joven fue identificado de apellido Narváez de 19 años y a pocos metros de donde fue encontrado había una moto Zanella 110 cc gris oscura; dominio A021 KPO, ropa y un casco que serían sus pertenencias. Todo fue secuestrado para pericias. En tanto que el cuerpo del joven fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia,

que se llevaba a cabo al cierre de esta edición.

En el lugar del hecho se hizo presente el jefe de Policía, comisario general Agüero, y personal de la Comisaría Tercera, Subcomisaría Banda de Varela, de las Direcciones Criminalística e Inteligencia Criminal, y de las Divisiones Homicidios e Investigaciones de la Policía de la Provincia y se trabajó bajo las órdenes del fiscal Brizuela. Según las

primeras informaciones, tras la inspección corporal preliminar, el cuerpo no presentaba lesiones. Se espera el resultado de la autopsia.