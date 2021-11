Al menos tres víctimas lo denunciaron. La Policía allanó su domicilio y secuestró

material informático.

La Justicia investiga a un joven de 21 años, quien fue sindicado por al menos tres

mujeres de acosarlas en las redes sociales. La policía realizó un allanamiento en la

localidad de La Carrera y secuestró material informático de interés para la causa,

mientras que el presunto acosador serial no fue privado de su libertad.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento fue realizado por la División

Ciberdelitos, quienes por disposición del fiscal Alejandro Gober junto a sumariantes

de la Unidad Judicial 11, materializaron un registro de morada en un domicilio

ubicado en la localidad de La Carrera (Fray Mamerto Esquiú), el cual arrojó

resultados positivos.

En el lugar, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, un CPU, que

pertenecía a una computadora de escritorio, 11 pendrives con contenidos

informáticos.

Cabe destacar que, todos estos elementos, para la Justicia son de interés para la

causa que se investiga. No obstante, el sospechoso no fue privado de su libertad

pero quedó ligado directamente a la prosecución de la misma.

Investigación

Según las supuestas víctimas, esta persona las acosaba mediantes las redes

sociales, presuntamente utilizando un perfil falso, enviaba mensajes a las mujeres

con contenido pornográfico.

Por ahora son tres las denunciantes pero, no se descarta que en las próximas horas

se sumen nuevas denuncias

