El intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán cuestionó las internas de la UCR y reclamó representación para los departamentos alejados del Valle Central.

Rodolfo Santillán, intendente de Ancasti, se refirió a las internas de la Unión Cívica Radical previstas para este domingo y apuntó a la falta de representación del interior en los espacios de decisión partidaria. «La verdad que sí, es lo que dice el radical común, el que siempre ha estado. Estas internas no nos llevan a nada, solo benefician a un minúsculo grupo. Yo nunca estuve de acuerdo con esto. No es el momento, no es para nada oportuno en esta situación del radicalismo”.

Santillán sostuvo que se trata de una interna “innecesaria, por cuestiones de ego, por cuestiones que no tienen el más mínimo justificativo”. Y agregó: “Hoy es miércoles y las elecciones son el domingo. No están ni los votos impresos y hay un montón de cuestiones de la logística que tienen que estar con su debido tiempo y antelación. Hasta el día de la fecha, creo que nada de eso se ha hecho”.

Sobre el armado de las listas, también opinó tras la consulta por las declaraciones del diputado Carlos Marsilli: “Ese es uno de los reclamos que históricamente venimos haciendo. El interior no tiene legisladores. No tiene representantes. Los intendentes nos sentimos prácticamente solos. No tenemos quién nos ayude a gestionar nada, porque todos los legisladores, en su gran mayoría, están en el Valle Central. Entonces no conocen ni saben lo que ocurre en el interior profundo. Porque todos son del Valle Central. A excepción de Marsilli, nadie más”.

Yo me cansé de decirles: tienen que ir al interior, tienen que ir a hablar con los intendentes, que somos los que estamos día a día, y decirles ‘estas obras son las que estamos necesitando’, obras de agua, luz y camino para que vayan y sean aprobadas en el presupuesto provincial”, concluyó.