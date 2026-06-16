Con el objetivo de impulsar innovaciones tecnológicas para el sector frutícola regional, profesionales de INTA Catamarca y representantes de la empresa AllTecBio mantuvieron una reunión de trabajo para avanzar en el desarrollo conjunto de una solución biotecnológica destinada a cultivos frutales de importancia para la provincia.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de vinculación entre el sector científico-técnico y el sector privado, orientada a generar herramientas que contribuyan a una producción más eficiente y sustentable. Actualmente, el Laboratorio de Fitopatología del INTA trabaja en la evaluación de una formulación a base de hongos benéficos, presentada en formato de polvo mojable y líquido concentrado, con potencial aplicación en frutales de la región.

Participaron del encuentro Noelio Uvilla, Desarrollista de Mercado Región Cuyo de la empresa AllTecBio, y Florencia Martínez, representante técnica de ventas de la empresa para Catamarca y La Rioja, quienes intercambiaron experiencias y analizaron junto a profesionales del INTA los avances alcanzados y las perspectivas de trabajo futuro.

Durante la reunión, Uvilla destacó la importancia de la articulación con instituciones de investigación y desarrollo para generar soluciones adaptadas a las necesidades productivas locales. “Nos parece importante estar presentes en los proyectos que desarrollamos en conjunto, acompañando tanto a los productores como a los equipos técnicos que participan en los procesos de investigación y desarrollo”, expresó.

Además de evaluar los avances de la propuesta biotecnológica, ambas instituciones delinearon nuevas líneas de cooperación orientadas a fortalecer la innovación en el sector agropecuario regional, poniendo en valor la transferencia de conocimientos, la generación de tecnologías y el acompañamiento técnico a los productores.

Esta articulación entre INTA Catamarca y la empresa AllTecBio constituye un ejemplo del trabajo conjunto entre organismos públicos y empresas comprometidas con el desarrollo de una agricultura más eficiente, sustentable y competitiva, contribuyendo al fortalecimiento de las economías regionales.