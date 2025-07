Gran interés del público por la experiencia con Inteligencia Artificial

Gran cantidad de turistas y residentes destacaron el recurso implementado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital para difundir los atractivos de la ciudad: una cabina inmersiva que permite “hacer turismo” con inteligencia artificial (IA).

El stand, ubicado a metros del primer acceso al Pabellón de Turismo, propone mostrar los principales sitios de interés turístico mediante una experiencia creativa y divertida, que invita al público a “jugar” con dicho recurso innovador y no solo llevarse de recuerdo un insólito video, sino también la necesidad de recorrer los lugares que se promocionan.

Nahuel es de Recreo y aseguró que vale la pena visitar la cabina: “es una idea muy linda, muy entretenida y me parece una muy buena combinación de los efectos de inteligencia artificial. Ya recibí el mail con la imagen y me tocó un efecto relacionado con el espacio. Estuvo muy bueno. Recomiendo pasar por este stand”, indicó.

Por su parte, Lautaro, quién también realizó la propuesta señaló: “Es muy informativa para poder conocer diferentes sitios y bastante llamativa para poder invitar a la gente a que venga a conocer Catamarca. Me tocó ver la propuesta del Pueblo Perdido, donde fui muchas veces, pero ahora es más turístico. El video me indicó cómo llegar y qué puedo encontrar. Me dejó con ganas de ir visitarlo”.

Nancy y Miguel Angel son de Buenos Aires y realizaron la experiencia mediante la cual pudieron conocer la Casa de la Puna, que aún no visitaron de manera presencial, “hasta ahora solo recorrimos la Fiesta del Poncho y nos pareció increíble, no lo podemos creer. Me causó emoción porque nos habían dicho que era algo chiquito y está cada vez más grande”, indicó la turista.

Andrea, de Andalgalá, destacó: “es hermoso porque muestra lindos paisajes. Me tocó observar lo que se propone en El Jumeal y estuvo hermoso”.

Francisco y Ana Álvarez, de la Capital opinaron: “Está muy bien hecho el video, bastante entretenido y llamativo. Pudimos conocer Casa de la Puna y refleja muy bien todo lo que se hace en ese lugar”.



La experiencia

Concretamente, el interesado en vivir la experiencia inmersiva, deberá escanear un código QR y luego seguir unos simples pasos para ingresar en la cabina que mostrará alguno de los principales atractivos turísticos como La Casa de la Puna, el Pueblo Perdido de la Quebrada, El dique El Jumeal o La Gruta de la Virgen del Valle. Luego de una breve reseña sobre el sitio elegido, un cámara se activará para capturar la imagen de quien o quienes realicen la experiencia, que al cabo de unos minutos recibirán en sus correos un video creado con IA en el que aparecerán en el atractivo realizando algún actividad insólita o sufriendo alguna transformación particular, llevándose un recuerdo original, ingenioso y divertido.

El “anfitrión” del stand es “Catu”, el asistente virtual que informa sobre las consultas turísticas que el público realiza y que responde directamente en los dispositivos móviles, luego de escanear un código QR.

Asimismo en el stand se realizan juegos de las firmas sponsors como Tarjeta Naranja y Punto Kennedy con interesantes premios.

Finalmente, Turismo Capital también propone un espacio en el escenario del Pabellón, con la propuesta de dar a conocer la oferta turística de la ciudad mediante la proyección de videos presentados por el chatbot “Catu”. Mañana jueves 24 el público podrá conocer las actividades que se realizan en el Pueblo Perdido de la Quebrada a las 20 hs., el viernes 25 se abordará sobre lo que se puede encontrar en la Gruta de la Virgen del Valle, a partir de las 20 hs., el sábado 26 el segmento se referirá a lo que se puede hacer en el Eco Parque de El Jumeal a las 19.50 hs. y finalmente el domingo 27, el sitio elegido será la Casa de la Puna a partir de las 16 hs..