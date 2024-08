El Ministro de Salud de la provincia, Lucas Zampieri junto al Gobernador, Raúl Jalil estuvo presente en el lanzamiento de la vacunación para Dengue que se realizó en el Vacunatorio Central.

Al respecto Zampieri explicó que “en esta primera etapa la vacuna está disponible para personas de 40 a 49 años sin cobertura social, personal de salud y personal de la Brigada de Vectores que realizan el control focal de Dengue”.

El Ministro también señaló que “si bien no tenemos casos, nos preparamos para los primeros calores y el verano; en este sentido, nuestra principal prioridad era que no se haga una enfermedad endémica en la provincia, es decir que la tengamos todo el año”.

Asimismo destacó que “para mantener esta enfermedad controlada, es fundamental la conducta de la sociedad para que el mosquito no se reproduzca; y para esto es muy importante la limpieza dentro y fuera de los hogares”.

Para finalizar, el titular de la cartera sanitaria señaló que “las inscripciones vinieron muy bien; llegando a más de mil inscriptos”.