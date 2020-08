La Jefatura de Policía ordenó el inicio de un sumario administrativo para la cabo de policía que es hermana de dos individuos detenidos con drogas y dinero en allanamientos realizados hace dos semanas en Recreo, La Paz. Si bien la policía, quien se desempeña en la Departamental de Recreo, no se encuentra judicialmente relacionada en la causa, la institución policial decidió iniciar una investigación interna.

Según la información a la que accedió este diario, la orden del sumario se dictaminó inmediatamente después de contar con el informe correspondiente sobre los procedimientos realizados.

En ese contexto y si bien el hecho de ser hermana de ambos jóvenes involucrados no la sindica en nada ilícito, al otro día de los operativos vecinos de la localidad reaccionaron enérgicamente en las redes sociales ante tal situación, haciendo hincapié en que teniendo en cuenta esa situación no se tomarían medidas contra los sujetos de apellido Oyola.

Más aún fue la indignación cuando tomaron conocimientos de que los hermanos finalmente no quedaron detenidos en la comisaría, sino con prisión domiciliaria. Tal medida fue ordenada por el Juez Federal atento a que no se encuentran en condiciones, por salud, de estar en una comisaría.

Los procedimientos que terminaron con los hermanos Oyola comprometidos se llevaron a cabo el 15 de agosto pasado en dos viviendas ubicadas en el barrio Horminor, exruta 157 sin número. En una de las propiedades secuestraron 10 envoltorios que contenían en su interior una sustancia triturada verde parduzco y tras la prueba dio como resultado marihuana con un pesaje 8 gramos. Además, secuestraron un celular, una balanza tipo gramera y $12.090. En el lugar detuvieron a un sujeto de apellido Oyola de 30 años.

En el otro allanamiento, realizado en una casa ubicada a la par de la primera, secuestraron un envoltorio con una sustancia compactada compuesta por hoja, tallo y semilla, que tras la prueba de campo se comprobó que eran 192 gramos de marihuana, además dos celulares, $22.040 y un envoltorio de nailon celeste que en su interior contenía

un pesaje inferior a 5 gramos.

En el lugar resultó detenido otro sujeto de apellido Oyola (42), hermano del primero.

Según la información, la hermana policía de los Oyola no vive en la casa de ninguno de los ahora involucrados, pero trascendidos señalaron que sí los visitaba y mantenía una relación normal con ambos.

Boina

Asimismo, se conoció que en uno de los procedimientos los policías secuestraron una boina perteneciente a la Policía de Catamarca, tal como aparece en una de las fotos que acompaña el parte de prensa enviado por Relaciones Institucionales de la Policía.