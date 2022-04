Los beneficios para quienes esperan los programas Días de Ensueño y

One Shot se siguen sumando, dado que en la jornada de ayer se hicieron

importantes anuncios y los mismos están referidos al monto que se les

devuelve a las personas que usan las tarjetas del Banco Nación para

realizar compras en las fechas establecidas.

Fueron el Gobierno de Catamarca, el Banco Nación y la Unión Comercial,

quienes anunciaron el incremento del tope de reintegro del programa Días

de Ensueño y One Shot en un 50 por ciento. Este anuncio lo realizaron el

gobernador Raúl Jalil acompañado por la ministra de Economía, Alejandra

Nazareno y de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez; la diputada

nacional, Silvana Ginocchio; el director del Banco Nación, Francisco

Mercado; el subgerente general Banca de Personas, Martín Rayib; el

gerente zonal, Sebastián Riveros; el responsable de Gestión Comercial,

Juan Barrera; además el presidente de la Unión Comercial Catamarca,

Sebastián Luna.

De esta manera, en las Jornadas One Shot, que se desarrollarán los días

28, 29 y 30 de abril, para compras en el rubro alimentos, el monto de

devolución de las compras realizadas se incrementa a $7.500, por tarjeta y

en una sola cuota. Mientras que por los “Días de Ensueño”, desde el mes

de mayo, se aplicará el mismo porcentaje en el tope de devolución

pasando de $2.500 a $3.750.

Para llevar adelante los cambios en los montos se renovó el convenio que

venían aplicándose y que vencieron el 31 de marzo pasado.

Nazareno, al referirse sobre estas modificaciones en los reintegros,

destacó la importancia de estos cambios para operar con las tarjetas de

crédito del Banco Nación, en el marco del Programa “Días de Ensueño”,

que mejoran las condiciones en las compras realizadas en comercios de

capitales catamarqueños que se encuentren adheridos a la operatoria.

Recordemos que el programa “Días de Ensueño”, fue impulsado a partir de

un acuerdo entre el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de

Economía, la Unión Comercial y el Banco de la Nación Argentina, con la

finalidad de potenciar la actividad económica, contribuir a generar y

conservar fuentes de trabajo, evitar el cierre de comercios, contrarrestar la

suba de precios en alimentos y ayudar en las economías familiares.

Fideicomiso

Por otra parte, la ministra Nazareno comentó que en el marco de la reunión

entre el Comité Integral y el Banco de la Nación Argentina se acordó que el

fideicomiso de regalías mineras se realice a través de esta institución

bancaria como se viene realizando con el fideicomiso del Salar del Hombre

Muerto.

“La idea es que estén juntos todos los recursos que provengan de la

minería, ya sea regalías o aportes así se financian las obras que el año

pasado votaron las comunidades donde están los yacimientos mineros”,

explicó.