Durante la noche del martes, en el marco de los festejos de carnaval en la

localidad de Miraflores, departamento Capayán, se produjo una masiva

intoxicación manifestada por miembros de la comparsa “Ilusiones Argentinas”, lo

que llevó a suspender el evento ante la desesperación de los afectados. Anoche,

niños y madres que habían sido dados de alta volvieron presentar

descompensaciones. Arribó al lugar personal médico para asistir a las víctimas, las

que luego fueron trasladas en ambulancias y vehículos particulares a los

hospitales San Juan Bautista, Niños Eva Perón y Villa Dolores.

Hasta ahora se aguardan los resultados de laboratorio y diagnóstico de los

médicos que los asistieron en el Hospital de Villa Dolores, Hospital de Niños y

Hospital San Juan para conocer los motivos de la descompensación.

Desde Relaciones Institucionales de la Policía de la Provincia, el comisario Diego

Romero manifestó que a la 1.20, unas diez personas comenzaron con vómitos y

problemas respiratorios. Por orden de la Fiscalía en turno, se instruyó el secuestro

de frascos de espuma para investigar si es uno de los elementos que pudo haber

causado los problemas de salud.

En ese sentido, Romero, en diálogo con Radio Valle Viejo, comentó: “Hubo dos

intervenciones, una en el departamento Capayán y otra en Valle Viejo. En el caso

de Miraflores, a la 1.20 el personal policial que cubría el servicio en el evento de

carnavales tomó conocimiento de que alrededor de diez personas habrían

comenzado a sentirse descompensadas, presentaban síntomas de vómitos,

problemas respiratorios y de inmediato se dio participación al personal de salud,

que arribó en ambulancias de Nueva Coneta, Coneta y Colonia del Valle.

”Algunas de las personas fueron trasladadas al Hospital San Juan Bautista y otras

al Hospital de Niños. Posteriormente se habló con la organización y se decidió

suspender el evento porque no estaban claras las causas por las que se habían

dado estas descompensaciones”, afirmó.

En esa línea, Romero agregó que “el personal policial realizó actuaciones de oficio

bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 7, a cargo del doctor Alejandro

Gober, y en este lugar se secuestró una espuma que se les habría brindado a los

participantes de la comparsa”.

“Luego, a las 2.35 de la mañana, en lo que es el Anfiteatro de Valle Viejo, pedían

auxilio porque habrían arribado tres colectivos con aproximadamente unas 80

personas que también manifestaban sentirse descompensadas. A este lugar

arribaron cinco ambulancias del SAME y trabajaron efectivos de distintas

dependencias, puesto que las personas, mientras eran asistidas, también eran

derivadas al Hospital de Villa Dolores. Se hizo lo propio al Hospital San Juan y al

Hospital de Niños. Hablamos de personas de 14 a 22 años”, indicó Romero.

Por su parte, Iván Carrizo, director de la comparsa “Ilusiones Argentinas”, que

participó ayer en el festival realizado en Miraflores, relató lo sucedido sobre la

masiva intoxicación de los integrantes de la murga.

En ese sentido, en diálogo con El Esquiú Play, señaló: “Lamentablemente fue un

hecho del que aún no sabemos cuál fue el causante, pero dejó a muchos chicos

afectados, muchos padres también. Yo descarto el tema de la espuma, descarto el

tema de las bengalas que tiraron de la otra comparsa, porque es imposible, para

mí que nos tiraron otra cosa. Nosotros tomamos mate con los padres, comimos

galletitas y tomamos agua que nosotros llevamos.

”Nosotros llegamos a Miraflores aproximadamente a las 19.30 y fuimos a participar

como a las 12 de la noche, cada menor siempre va acompañado de sus padres o

tutores, es un grupo muy grande donde nos ayudamos entre todos. Dimos nuestro

show y cada vez que terminamos, nos quedamos a un costado. Y llegó un

momento que uno de mis compañeros que toca en la comparsa me dijo que se

sentía mal y empezó a tiritar y se desvaneció. Mientras yo lo tenía a él, vino otro

de los chicos a decirme que había otro de los chicos tirado y así se fue dando en

cadena, fueron descompensándose de a uno”, aseguró.

Además, comentó que “los síntomas fueron dolor de cabeza, vómitos, dolor de

panza, a la mayoría le costaba respirar, hubo una mamá que tuvo una convulsión

bastante fuerte. Estuvieron internados en Villa Dolores, en el San Juan Bautista y

en el hospital de niños, pero aún no se saben las causas”.

“Aproximadamente los afectados fueron entre 25 y 30 personas. Me llamaron las

madres hace rato para decirme que ya le dieron el alta a la mayoría. Nosotros

hicimos la denuncia correspondiente porque queremos que todo se aclare”, indicó

Carrizo.

Comunicado de Salud

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia informaron que actualmente son tres

los menores de edad que permanecen internados en observación, todos estables

y sin complicaciones.

Al Hospital Interzonal de Niños Eva Perón ingresaron un total de ocho niños y

adolescentes, de los cuales cinco se observaron en sala de día y ya fueron dados

de alta. Tres permanecen en servicio de Clínica para observación, todos estables y

sin complicaciones, con sospecha de intoxicación.

En el Hospital Interzonal San Juan Bautista ingresaron 17 pacientes, en su

mayoría con síntomas de vía aérea superior, náuseas, mareos, ardor en la piel, y

en general respondieron al tratamiento médico sintomático y todos fueron dados

de alta. Hasta el momento, las causas de estos cuadros no fueron establecidas,

pero se continúa con el seguimiento clínico y evolutivo de los pacientes.