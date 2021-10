Durante la mañana de ayer, se desató un incendio de gran magnitud a la vera de la

Ruta N° 4 en el municipio de El Rodeo, a la altura de la zona conocida como La

Cañada. Hasta anoche el fuego llevaba más de 80 hectáreas de vegetación

consumidas. La sequía y los fuertes vientos, complicaron el trabajo de los Bomberos

Voluntarios de El Rodeo por lo que se sumaron a las tareas la policía, personal

municipal, la Brigada de Incendios Forestales y Defensa Civil. El Director de la

Brigada, Ing. Daniel García que estuvo junto a todo el personal que trabaja en el

incendio informa que se hicieron trabajos con herramientas manuales y autobombas

pudiendo contener los flancos y cola del incendio, quedando la cabeza activa, se

calculan más de 80 has afectadas hasta el momento.

Durante un momento de la jornada, debido a la magnitud del incendio y la visibilidad

reducida la policía tuvo que interrumpir el ingreso a la villa veraniega por el puesto

caminero de Las Rejas, posteriormente el tránsito fue habilitado.

En un primer momento se pensó que el incendio se inició a causa de una falla en un

transformador, lo que posteriormente fue descartado y se indicó que fue provocado

de manera intencional.

La empresa de energía EC Sapem emitió un comunicado indicando que el incendio

desatado a la vera de la Ruta Provincial 4, no se inició por la falla de un

transformador. Al respecto, explicaron que “Una vez realizadas las primeras medidas

técnicas en el lugar personal de Guardia, constató que el transformador sindicado

como el iniciador del incendio, funcionaba normalmente; aun varias horas después

del incendio. La línea fue sacada de servicio para seguridad de personal de policía y

bomberos que trabajaban en la zona para controlar las llamas del incendio”.

Sobre la situación, Martin Castelli, director de Defensa Civil comentó: “En horas de la

tarde el incendio se desplazó hacia el sector norte, entró campo adentro varios

metros y eso nos da tranquilidad para trabajar ya que está fuera de producirse una

interface entre la ruta y las viviendas”.

En idéntico sentido, explicó que “Esto podemos decir de manera simple y directa que

fue intencional de cualquier transeúnte que pasó por allí y ahora tenemos este foco

ígneo de gran magnitud. La verdad que es muy importante el incendio, en la zona

hay mucha vegetación, mucho material para que el incendio tenga una magnitud

importante”.

Asimismo, indicó que “por la mañana tuvimos una importante presencia de viento lo

que ocasionó que se traslade hacia otros puntos y en el transcurso de la tarde

disminuyó, pero el viento hizo que se traslade con mayor velocidad más adentro de

los cerros”.

Por último, manifestó: “Nosotros como Defensa Civil al ver la proporción de este

incendio pusimos en clave amarilla a cinco cuarteles del Valle Central en el caso de

que esto siga avanzando y tengamos otros inconvenientes”.

Pronóstico del tiempo

Desde la Brigada dieron a conocer que según los pronósticos meteorológicos

especiales confeccionado desde el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el

Servicio Meteorológico Nacional anticipan que un frente frío ingresa a la zona dando

origen a viento intenso del sector sur y durante la noche se anticipa que rote al

noreste disminuyendo su intensidad. Se pronostican ráfagas de viento la temperatura

irá en marcado descenso. La nubosidad será en aumento durante la madrugada y

disminuye durante el día de mañana. No se descarta la probabilidad de tormentas

durante las primeras horas de mañana de hoy.

Antecedente

Desde el Área Técnica de la Brigada verifican que hace un año, en el mismo lugar,

inicio un incendio forestal que afecto 7300 has de Pastizal y Arbustal y demando 14

días para llegar a extinguirlo.

Walter Abregú, Jefe de la Brigada informó que durante la noche se realizarán

monitoreos para evaluar el avance del fuego y ver el impacto que tendrá esta masa

de aire frio que ingresara esta noche.

