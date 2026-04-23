El intendente de Los Altos, Raúl Barot, junto al presidente del Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca, Jorge Vildoza, presentaron un proyecto legislativo con el objetivo de actualizar la Ley de Agroquímicos e incorporar la Receta Agronómica Digital.

El Jefe comunal junto al presidente del Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca, se reunieron con la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y los legisladores Armando López Rodríguez y Damián Brizuela, para hacer entrega de la iniciativa parlamentaria.

La iniciativa apunta a mejorar los mecanismos de control y trazabilidad en el uso de agroquímicos, promoviendo prácticas más responsables en el sector productivo. En este sentido, se busca resguardar la salud de la población y fortalecer el cuidado del ambiente.

Desde el municipio destacaron que, debido a la intensa actividad agrícola en la zona, resulta necesario avanzar en herramientas legislativas que permitan un seguimiento más eficiente de las aplicaciones, reduciendo riesgos y garantizando mayor seguridad.

El proyecto también se presenta como una respuesta a las demandas actuales del sector, incorporando soluciones tecnológicas que optimicen la regulación y contribuyan a una producción más sostenible en la región.