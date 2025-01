Música

«Reflections (from de Vault of Smoke + Mirrors)» contará con 14 demos inéditas y saldrá el 21 de febrero.

Imagine Dragons anunció un nuevo disco para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento de su segundo disco Smoke + Mirrors que la banda estrenó en 2015. También volvió a asociarse con Tim Cantor, autor de la pintura con que se ilustró la portada del álbum original, para este nuevo lanzamiento.

Además, la banda liderada por Dan Reynolds adelantó el single “Monica” que forma parte del nuevo álbum Reflections (From the vault of Smoke + Mirrors) que se lanzará el 21 de febrero.

[embedded content]

El álbum más reciente de Imagine Dragons es Loom publicado el año pasado.