Los gremios docentes Ateca y Suteca se suman hoy al paro por 24 horas sin

asistencia a los lugares de trabajo convocado por Confederación de Trabajadores

de la Educación de la República Argentina (Ctera) a nivel nacional, reclamando a

la provincia el llamado a paritarias.

La Ctera repudia la criminalización y judicialización de la protesta social y la

condena a un dirigente gremial de Chubut. Santiago Goodman, exsecretario

general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), fue

declarado culpable por “incendio gravoso” durante una manifestación de

septiembre de 2019.

La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, confirmó que la medida de fuerza

sigue vigente y que habrá actos y movilizaciones en diferentes provincias en

reclamo por “la apertura de paritarias, las condiciones de trabajo docente” y en

específico por el fallo de la Justicia sobre el exsecretario general de la Atech,

Santiago Goodman.

En el caso de nuestra provincia, Ateca y Suteca realizaron las presentaciones

pertinentes al Ministerio de Educación, al de Trabajo, Planificación y Recursos

Humanos y a la Dirección Provincial de Inspección Laboral, poniendo en

conocimiento su adhesión al paro nacional convocado por Ctera sin asistencia a

los lugares de trabajo.

Al respecto, el secretario general de Ateca, Juan Carlos Cancinos, señaló: “Vamos

al paro. Las presentaciones ya están hechas, así que hacemos saber a la

docencia en general que Ateca se adhiere al paro de Ctera. Nosotros estamos

esperando el llamado a paritarias, queremos ver también el tema jornada

completa, jornada extendida y demás temáticas de interés para la docencia de

Catamarca. La medida es por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.

”En las paritarias se deben tomar decisiones y se deben tener soluciones, por

sobre todo. Las soluciones las estamos teniendo, pero vienen a cuentagotas.

Estamos solucionando inconvenientes del año 2016, 2017, no podemos ir tan

lento, no se puede trabajar de esta manera”, aseguró.

Por último, Cancinos dijo que “en la última reunión se dijo que se iba a hacer un

cronograma: ya hemos pasado la mitad de julio y todavía no nos han llamado para

una nueva paritaria”.

Por su parte Juan Godoy, secretario general de Suteca, señaló: “Vamos al paro

nacional convocado por Ctera y en lo provincial, por no tener respuesta de la

solicitud de reapertura de paritaria y por la revisión de pauta salarial; por la falta de

convocatoria del Ministerio de Educación por los incumplimientos de acuerdos

paritarios y fundamentalmente, por la incertidumbre de la posible aplicación de la

jornada extendida.

”Decimos no a la criminalización y judicialización de la protesta social en

solidaridad con los compañeros de Chubut”, afirmó Godoy