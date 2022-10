En la jornada de hoy miércoles, se programo la 3ra. fecha del Torneo de Veteranas «Copa Ellas» y también completaran los equipos reprogramados por viajes.

CANCHA SOEM 1er. 15 hs , 2do. 16:20 hs

1ra. hora- Chacarita vs 9 de julio

2da. hora- Soem vs Fomento

Para el sábado cancha Policía Retirados:

2da. hora: Policial vs Liberal – 16 hs

LIBRE: San Lorenzo

Veteranos reprogramados 1er. 14:30, 2do. 16 horas

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

ASTRADA – NINO SENIOR

BCO NACION – NINO SUPER SENIOR

CANCHA 1 NINO

MADERERA – JUV LA FALDA SENIOR

REV – UTA SUPER SENIOR

CANCHA 2 NINO

LOS AMIGOS – CIRCULO MEDICO SENIOR

CIRCULO MEDICO – LOS AMIGOS SUPER SENIOR

Fuente: El Chasqui Digital