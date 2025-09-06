Los vecinos podrán encontrar una amplia variedad de productos a precios accesibles, además de poder acceder a servicios gratuitos y realizar trámites.

El Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Desarrollo Productivo, junto al Municipio, invitan a toda la comunidad a participar del Mercado Itinerante y Municipio en tu Barrio, una propuesta que acerca productos locales, emprendedores y servicios a los vecinos. La invitación es para hoy sábado 6 de septiembre, de 14:00 a 18:00 horas en Plaza Los Ceibos.

Durante la jornada, los vecinos podrán encontrar una amplia variedad de productos a precios accesibles: panificación y pastelería artesanal, diferentes cortes de carnes, milanesas saludables, productos regionales, sandwichería, chocolatería, verduras de hoja, huevos, productos Cotali y mucho más.

Además, estarán disponibles importantes servicios gratuitos para la comunidad, entre ellos: Defensa al Consumidor, Carrito Saludable, Peluquería, Tarifa Social Feria del Parque, gestión de DNI y Centro de Emisión de Licencia.

El objetivo de esta propuesta es fortalecer la economía local, promover el consumo de productos de emprendedores catamarqueños y acercar servicios esenciales a los vecinos, en un espacio de encuentro y participación comunitaria.

