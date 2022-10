Música

El tercer disco solista de Harry Styles es el álbum en vinilo más vendido de 2022 hasta la fecha, según reveló la Official Charts Company.

El tercer disco solista de la estrella de One Direction, que también es el álbum más grande de 2022 hasta la fecha, también cuenta con la canción más grande del año hasta ahora: “As It Was”.

Los datos de Official Charts Company muestran que “Harry’s House” vendió 60.000 copias en cera desde su lanzamiento en mayo, más que cualquier otro LP en lo que va de año.

Harry también reclama otras dos entradas en la lista de los 40 principales. El disco de 2019 “Fine Line” está en el número 27, mientras que su debut autotitulado de 2017 está en el número 37.

Liam Gallagher se sitúa en segundo lugar en la última actualización con C’Mon You Know. El ex líder de Oasis vendió algo menos de 35.000 copias en vinilo de su tercer LP de estudio en solitario, que alcanzó el número 1 en la Official Albums Chart, desde su lanzamiento en junio. El álbum en vivo de Liam, “Down By The River Thames”, que salió a la venta el mismo día, también figura como el 22º lanzamiento más importante.

Wet Leg, de la isla de Wight, se ha convertido en el debut más vendido de 2022. El dúo formado por Rhian Teasdale y Hester Chambers completa el Top 3 británico de la lista, con su LP homónimo que vendió 23.000 copias en vinilo hasta el final del tercer trimestre. El grupo de rock dublinés Fontaines D.C. les pisa los talones, con su primer número 1 en el Reino Unido, Skinty Fia, el quinto vinilo más vendido del año.

En el Top 10 de este 2022 también se encuentran los lanzamientos de Muse, con su éxito “Will Of The People” (4), el primer álbum de Yard Act, “The Overload” (7), y el disco de regreso de Paolo Nutini, “Last Night In The Bittersweet” (8), que se convirtió en el primer álbum número 1 del cantautor escocés en ocho años a principios de este año.

Otros álbumes que han sido número 1 en la lista son “Gold Rush Kid”, de George Ezra (18), “We”, de Arcade Fire (20), “Dance Fever”, de Florence & The Machine (21), y “Crash”, de Charli XCX (24), que ha conseguido su primer número uno en las listas británicas este año.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-