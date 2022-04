La secretaria de Asistencia en Salud Publica de la provincia de Catamarca,

Johana Carrizo, se refirió a la situación epidemiológica actual y destacó

que desde hace cuatro días no se registran casos positivos de Covid-19.

Al respecto, señaló que “por suerte la situación epidemiológica ha

cambiado muchísimo, podemos decir que hace cuatro días estamos sin

casos positivos y la verdad que eso nos pone muy contentos, con la

vacunación es un antes y un después en la evolución de la pandemia de

Covid”.

“También hay que destacar que tuvimos casos registrados de influenza,

pero ninguno que haya repercutido negativamente en un ámbito específico

de la población ni en números, tampoco repercusión de pacientes en

hospitales, es decir que hayan requerido internación”, afirmó en diálogo

con Radio Nacional Catamarca.

En esa línea, agregó que “sabemos que estamos por atravesar una época

invernal, por empezar el mes de mayo, son épocas estacionales donde

siempre hay brotes típicos de influenza y con la suma del Covid”.

“Como ministerio de Salud tenemos una recomendación de aumentar la

vacunación, sobre todo en el rango etario que hemos evidenciado que ha

dejado de asistir a los nodos, por lo tanto, el ministerio de Salud ha

buscado otras estrategias de salir a buscar ese rango etario”, indicó.

Asimismo, añadió que “por eso la secretaria de Medicina Preventiva junto a

la ministra de Salud estableció diferentes estrategias en donde se

estableció nodos de vacunación en las escuelas para así captar este grupo

etario que no estaba asistiendo a los nodos de vacunación”.

“Nuestras recomendaciones no cambiaron, seguimos insistiendo en el uso

del barbijo en lugares cerrados principalmente, ventilación de ambientes.

Sabemos que esto es muy dinámico y las recomendaciones irán

cambiando como fue cambiando a lo largo de la pandemia”, remarcó.

Firma de convenio con Novartis

La doctora Johana Carrizo, también destacó la firma de convenio con las

autoridades de Novartis Argentina para comenzar a trabajar en forma

conjunta en la prevención cardiovascular en Catamarca.

Al respecto, señaló que “básicamente es un acuerdo marco, es una

empresa privada que gentilmente tuvo la iniciativa de fomentar su inversión

y fortalecer el trabajo que el ministerio viene implementando sobre todo en

las patologías cardiovasculares”