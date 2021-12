El intendente capitalino Gustavo Saadi junto con autoridades de instituciones escolares de la Capital, el secretario de Salud Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Alberto Natella; la ministra de Educación, Andrea Centurión, y el Juez de Responsabilidad Penal Juvenil, Rodrigo Morabito; participaron de la presentación de los datos de las encuestas realizadas a alumnas y alumnos de 4to año de la Capital, sobre sus condiciones de vida.

Se trata de la primera etapa del programa “Motivados por la Vida”, creado a través de un convenio con el Centro Islandés de Investigación y Análisis Social (ICSRA) de la Universidad de Reikiavik, que en el mundo es conocido como Planet Young y mostró los resultados más efectivos para reducir las tasas de consumo de sustancias prohibidas y otras situaciones problemáticas.

A partir del diagnóstico elaborado, se definieron las acciones a desarrollar en los próximos meses, que serán detalladas en los próximos días para conocimiento de la comunidad.

En un acto que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Urbano Girardi, la Municipalidad de la Capital dio a conocer los datos y resultadsos surgidos de la encuesta realizada este año, acerca de la situación de las niñas, niños y adolescentes de la Capital y el consumo de sustancias prohibidas.

El programa impulsado por la Secretaría de Desarrollo Humano, propone un modelo de intervención para la prevención de conductas de riesgo asociadas a la problemática del uso, consumo y abuso de sustancias, e incluye en su estrategia el trabajo con las escuelas secundarias de la Ciudad Capital de la provincia.

Cabe destacar que el proyecto Motivados por la Vida Planet Youth se encuentra suscrito al convenio celebrado entre la Municipalidad de la Ciudad Capital y el Centro Islandés de Investigación y Análisis Social (ICSRA) de la Universidad de Reikiavik. El municipio de la Capital, es el primer organismo estatal de la República Argentina que implementa este método, el cual ya se está ejecutando en países como Chile y México.

Palabra del intendente En su discurso, Gustavo Saadi expresó a los presentes “estuve viendo los informes, me llamó la atención más el tema del pegamento, cuando yo fui legislador, el diputado Carlos Rosales presentó un proyecto de ley para limitar la venta y uso de pegamento, sobre todo, a menores de edad. Fue una discusión en ese momento, no nos poníamos de acuerdo, había posiciones políticas opuestas, discutíamos en el aire, con una corazonada, pero no teníamos los datos: estos datos. Quizás si hubiéramos contado con estos datos antes, no hubiéramos perdido tanto tiempo como lo perdimos” aseguró.

El jefe comunal agregó “Islandia, hace 25 años, tenía dentro de sus jóvenes el índice de mayor consumo de Europa: Sus autoridades, pero sobre todo su comunidad, tomaron una decisión, les llevó 20 años y todavía siguen trabajando en eso, pero lograron que su comunidad sea la de menor índice de consumo en toda Europa.

¿Qué quiere decir esto? Que no hay soluciones mágicas, que porque arreglemos un club, o porque le digamos a tal joven que hay que hacer actividades deportivas, este no va a caer en el consumo de sustancias prohibidas; este es un trabajo a muy largo plazo, que seguramente nosotros que tenemos un año y medio más de gestión, no lo vamos a ver.

Pero cuando ingresábamos teníamos en claro algo, queríamos poner en práctica en nuestra ciudad, el mejor programa que se esté implementando en el mundo, y es éste, el de Islandia” remarcó. “Tenemos el orgullo de ser el único municipio del país que cumplió los requisitos para poder firmar este contrato, no fue fácil, hubo que cumplir una serie de requisitos, lo primero que te preguntan es si hay decisión política, si esto no tiene un rédito electoral, o de campaña.

Porque los responsables del programa lo primero que te dicen, esto es un proyecto a muy largo plazo, que excede cualquier gestión de gobierno. ¿Cómo lo logró Islandia?, con el compromiso de todos”. “La droga lleva a dos caminos, a la muerte o a la cárcel, y no solo el joven o la joven está enfermo, sino que también enferma a la familia y a la sociedad. No debemos andar persiguiendo y encarcelando a las personas que consumen, al contrario, hay que darles contención, amor y las herramientas para que pueda salir de esa situación” aseguró Saadi.