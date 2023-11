El intendente de la Capital aseguró que el candidato a presidente de La Libertad Avanza «dejó una enorme incertidumbre» con sus propuestas.

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, advirtió el “desconocimiento del Estado” que le notó al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y advirtió que este no fue claro con sus propuestas, por lo que genera una “enorme incertidumbre” que afecta el futuro de las provincias y del municipio. Para Saadi, Milei “construyó un personaje del que no puede salir”.

“Hay dos situaciones que a mí realmente me preocuparon. La primera es el alarmante desconocimiento que ha mostrado Milei con respecto al funcionamiento del Estado. Me preocupó desde algo elemental y básico como es el hecho de no conocer el sistema de Gestión Documental Electrónica, algo que cualquier trabajador del Estado y del sector privado que conozca de los expedientes puede conocer; hasta que se confunde con las competencias penales entre gobierno nacional y provincial en algo tan sensible como la seguridad. Incluso en la política exterior, yo no soy experto, pero son los Estados en el mundo los que fijan regulaciones, aranceles, medidas fitosanitarias, etc. El Estado es el que trabaja en el comercio exterior y Milei decía que cualquier persona puede agarrar un teléfono o hacer un llamado desde aquí a Arabia Saudita o China y comercializar un producto. En un momento afirmó que las Malvinas van a volver a ser argentinas, eso me pareció gravísimo porque las Malvinas son argentinas. Sin mencionar su idolatría a Margaret Thatcher”.

«Dijo que iba a dolarizar, pero no pudo explicar y no queda claro cómo va a dolarizar y cómo va eliminar el BCRA. Eso genera enorme incertidumbre”. Comentó Saadi

Fuente. Radio Ancasti