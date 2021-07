El intendente capitalino, Gustavo Saadi, inauguró las obras de remodelación y puesta en valor de la Plaza del Maestro, en el marco de los festejos por el 205° aniversario de la Declaración de la Independencia.

Junto al gobernador Raúl Jalil y la exgobernadora Lucía Corpacci, actual diputada nacional, Gustavo celebró la recuperación del paseo público, que se integra al circuito turístico urbano con atractivos como la Plaza de Choya, también remodelada, y la gran infraestructura que se construye en torno a la histórica Gruta de la Virgen del Valle.

En la ceremonia, participaron también los secretarios municipales Eduardo Aden Monferrán (Urbanismo e Infraestructura), Gabriela Molina (Ambiente y Espacios Públicos), Patricia Saseta (Educación, Cultura y Deportes), Martín Barrionuevo (Servicios Ciudadanos), el diputado nacional Dante López Rodríguez, el obispo Luis Urbanc y el concejal del circuito, Alejandro Díaz Martínez, entre otras autoridades.

En la Plaza del Maestro ya se había habilitado una importante obra para el ordenamiento vial, con la construcción de una dársena y el sector de las paradas de colectivos, tanto sobre Avenida Belgrano como sobre la Avenida Virgen del Valle. Posteriormente se avanzó con el paseo propiamente dicho.

La plaza fue totalmente renovada y su icónico monumento restaurado. Este espacio verde, que aún conserva la esencia de su historia, ahora podrá ser disfrutada en plenitud por vecinos y turistas.

Para la restauración de la escultura central, se convocó al artista plástico Sergio Vizñovesky, nieto del reconocido artista plástico Carmelo Horacio Vizñovesky, su creador en el año 1971, quien la llamó “El Mundo en tus manos”. El monumento simboliza a un maestro y una maestra como sostenes del mundo y en el centro, la llama de la sabiduría. Como anécdota los familiares del artista cuentan que, en el año 1978, el logo del mundial de fútbol que se disputó en Argentina, estuvo inspirado en esta obra.

Por otra parte, se la realzó con un sistema de fuente compuesto por 8 columnas de agua a presión totalmente automatizadas e iluminadas.

En las zonas con vegetación se instaló un sistema de riego por goteo del arbolado existente que se respetó en su totalidad y los de nueva plantación, también se instaló el sistema de riego por aspersión para un mejor cuidado del césped de los jardines que incluye una bomba sumergible y una cisterna capacidad 5.000 litros, y se instalaron nuevos equipamientos urbanos como ser: 20 bancos de madera de Cedro de Brasil y hierro, cinco cestos de basura y un bebedero.

Además, se realizaron más de 3.800 m2 de caminerías nuevas eliminando las barreras arquitectónicas y posibilitando a los peatones un tránsito seguro y agradable.

A la intervención general, se sumaron espacios gastronómicos que son nuevos, ya que no estaban contemplados en la plaza anterior.

Durante el acto se recordó con especial cariño a Carmelo Horacio Visñovezky, un escultor autodidacta, que entre los años 1973 y 1976 fue director de Artesanías y la Fábrica de Alfombras, y durante la dictadura fue injustamente detenido como tantos otros presos políticos. Logró sobrevivir y siguió trabajando para dejar un legado invaluable de obras.

Otro aspecto sobresaliente del renovado paseo son sus espectaculares murales, que se realizaron a través de la Secretaría de Cultura municipal con la conducción del grupo Niñakerus, de artistas independientes, la mayoría mujeres de gran talento.

Pero no trabajaron solas, sino que hicieron un bosquejo de las obras, y luego mantuvieron muchísimos encuentros con vecinas y vecinos, participaron de talleres, y cada familia aportó ideas, materiales, técnicas y hasta mano de obra para realizar la obra.

Fue un trabajo conjunto con gran participación del barrio, en especial del Centro Vecinal “Domingo Sarmiento”, y eso enaltece el resultado final, porque más que nunca puede decirse que la obra les pertenece a todos.

Las pinturas, son de claro simbolismo, e incluyen referencias a todo aquello que refleja el corazón y los sentimientos de estos barrios: desde Malvinas, en homenaje al héroe Mario Cisnero hasta el club Juventud Unida, desde la Virgen del Valle hasta el hogar Mamá Achachita que conducía el padre Sonzini, fallecido hace diez años, y por supuesto el homenaje a los docentes, a Felipe Varela y el jaguar, que alude a las culturas originarias.

Los mensajes

Estela Perdiguero, en representación de los vecinos, celebró la obra al recordar que el Barrio El Mástil cumplió 70 años de vida y ahora disfrutará del remodelado espacio: “Gracias por escuchar a los vecinos que sabemos nuestras necesidades. Gracias por promover la participación ciudadana, porque un gobierno que escucha a su pueblo, es un gobierno exitoso. Gracias por hacer realidad un anhelo barrial”.

El concejal Alejandro Díaz Martínez expresó su satisfacción por la obra al recordar precisamente el pedido inicial de los vecinos y la respuesta del intendente para hacerla realidad.

Por su parte, el intendente Gustavo Saadi destacó que “hoy es una fecha muy importante para nuestro país, se cumplen 205 años de nuestra independencia, de la firma de nuestro pacto en la provincia de Tucumán”.

“Más allá de lo que significó en la historia el nacimiento de nuestro país, yo quisiera rescatar algo: Esos diputados, que fueron al Congreso de Tucumán, donde Catamarca también estuvo representada también por dos sacerdotes, José Colombres y Manuel Acevedo que no eran catamarqueños, sino que eran salteño y tucumano, pero luego se radicaron en nuestra provincia. Acevedo fue párroco en Belén y Colombres en Fray Mamerto Esquiú, si mal no recuerdo. Incluso Acevedo tuvo una gran participación en la primera Constitución de nuestra Nación Argentina; creo que, lo que hicieron esos diputados, que tuvieron decisión, donde hubo una unión en nombre del pueblo argentino que quería la independencia. Yo creo que no peleaban contra nadie, sino que en definitiva estaban del lado de todos los argentinos. Creo que esa unión, esa decisión que tuvieron esos diputados en ese momento histórico de nuestro país, es la enseñanza que nos debe quedar a todos nosotros. Sobre todo, en estos momentos tan difíciles y complejos que vive nuestro país y el mundo producto de nuestra pandemia”, agregó.

Para Gustavo “lo que nosotros debemos aprender de ellos es que se unieron a favor de los argentinos y nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque de esta pandemia nadie se salva solo, sino absolutamente todos juntos. Por sobre todo, quienes tenemos representación política, quizás debemos dejar de lado disputas no acordes con los tiempos que vivimos, y abocarnos todos juntos para cuidar la salud de nuestros comprovincianos y a salir lo más rápidamente de esta situación”.

“Todos extrañamos esos desfiles patrios que participaban todas las instituciones, los niños y las niñas, jóvenes de los colegios, donde además de ser una fiesta, se les inculcaba el amor y los valores de nuestra Patria”, señaló.

Gustavo se mostró feliz porque en la obra “trabajaron artistas, vecinos, empleados municipales y empresas privadas, que dan mucho trabajo y esta es la esencia de nuestra gestión, el trabajo conjunto. También quiero decir que esta obra cumple con nuestros parámetros de ciudad que buscamos, una ciudad a escala humana. Nuestros vecinos, antes tenían que salir corriendo en medio de la avenida para tomar el colectivo, por eso le hicimos una dársena para que puedan tomar el colectivo de manera cómoda y segura”, tarea que se completó con la repavimentación de las avenidas Virgen del Valle hacia el Norte y la Arturo Illia hacia el Oeste, entre otras arterias; y pidió finalmente que cuiden el espacio, que es de todos y para todos.

Por último, el gobernador Raúl Jalil sostuvo en su discurso que la pandemia no deja ver la gestión nacional, provincial y municipal “pero pasará y nos va a dejar ver todo lo que estamos haciendo” y destacó la plaza inaugurada que va en la mirada del intendente Gustavo Saadi de buscar hacer una ciudad más turística.

Detalló las obras que se ejecutan en toda la provincia como hospitales, entre ellos uno en el Paso de San Francisco, rutas provinciales, obras de servicios como cloacas y agua.

En el marco del Bicentenario de la Autonomía destacó la autonomía financiera de la provincia producto de una política de cuidado de los recursos públicos.

“Necesitamos obra pública para salir de la depresión. Estamos haciéndolo entre todos”, dijo y agregó “creamos 1400 puestos de trabajo privado y no podemos tener una autonomía si no tenemos recursos públicos y fiscales nuestros”.